Vecinos de Puente Piedra celebran inicio de obra que aportará en la calidad de vida de las familias

En los últimos meses las diferentes entidades municipales han destacado con proyectos pensados en el bienestar a futuro de cada uno de los ciudadanos que comprenden sus comunas. Frente a ello, la Municipalidad de Puente Piedra no se quedó atrás.

Las autoridades del distrito han confirmado por medio de sus redes sociales que se gestionará una nueva obra en favor de las familias que viven alrededor de la zona sur del lugar. Oficialmente, dieron inicio al plan con el anuncio de la colocación de la primera piedra.

La información comunicada por los representantes del municipio, señala que se trata de la construcción de una nueva Losa Multideportiva que se ubicará en la MZ U3B de Laderas de Chillón II Explanada- Zona Sur.

Vecinos festejan nueva obra en el distrito / FOTO: Municipalidad de Puente Piedra

Asimismo, se publicaron los datos oficiales de lo que será el evento de iniciación de la mega obra, el cual está programado para este domingo 22 de febrero, desde las 6:00 p.m., en la Mz. U3B de Laderas de Chillón II Explanada, lugar donde se posicionará el nuevo espacio.

A través de la plataforma de Facebook, también se emitió un importante mensaje para la población, asegurando que será "un espacio moderno que promoverá el deporte, la integración y el bienestar de las familias del sector y comunidades vecinas.".

De esta manera, la comunidad de vecinos está invitada a participar del primer paso para poder hacer realidad este importante proyecto, pensado en aportar al compromiso que reafirma la Municipalidad de Puente Piedra.