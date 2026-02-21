- Hoy:
Vecinos de Villa El Salvador celebran instalación de áreas verdes en importante avenida del distrito
Las autoridades en Villa El Salvador han confirmado que los ciudadanos del distrito podrán gozar de nuevas áreas verdes en beneficio del ambiente.
La Municipalidad de Villa El Salvador anunció que proyecto de recuperación de calles en algunas zonas del distrito, sigue avanzando y ahora se ha realizado la implementación de bases para lo que serán las áreas verdes pensadas en el bienestar de la comunidad.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima realiza remodelación integral de importante avenida: vecinos de 5 distritos se benefician
Desde hace varios meses, los vecinos y vecinas han venido siendo parte del desarrollo que se está generando en el distrito por parte de las autoridades. Como muestra de ello, es el nuevo compromiso que reafirma la entidad con la remodelación de vías.
De acuerdo a lo que indican las redes sociales de la entidad, este 21 de febrero se ha iniciado con la colocación de césped en las futuras áreas verdes de la Alameda Prolongación Pastor Sevilla, en la cual ya se instalaron palmeras a lo largo del tramo que va desde la Avenida María Reiche hasta la Avenida 200 millas.
Ciudadanos del distrito podrán disfrutar áreas verdes renovadas / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador
En la publicación realizada por los representantes de Villa El Salvador, se informa que este plan municipal contempla más de 6 mil m² de veredas y más de 28 mil m² de áreas verdes, los cuales serán nuevos espacios de encuentro y recreación para las familias del distrito.
Así pues, la obra de la comuna permite que se genere una mejora ambiental, ya que se encargará de mitigar la contaminación, el calor urbano y optimazar la salud mental y física de los habitantes en los alrededores.
De inmediato los usuarios reaccionaron en la plataforma web y dejaron sus comentarios respaldando la acción. "Poco a poco después de años está mejorando por fin", "Felicitaciones al sr. Alcalde y su equipo de trabajo obras por todo villa el salvador y ahora sigue la pista de la ruta B!!!", se lee en algunos mensajes.
