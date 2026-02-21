Confirmado: MINEDU publica fecha oficial de INICIO DE CLASES para colegios públicos en Perú

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que solo quedan unas cuantas semanas más de vacaciones para los escolares, ya que pronto se dará inicio a nuevo ciclo lectivo que estará extendiéndose hasta diciembre con tres bloques de descanso.

Según lo programado por la entidad, el cronograma oficial del año escolar 2026 se aplicará en más de 55.000 colegios del Perú, pero solo los públicos, ya que por el lado de los centros educativos que son privados, la normativa no rige de la misma manera.

Para algunas escuelas particulares, los días libres están por terminar en solo una o dos semanas más, mientras que para las instituciones que pertenecen al estado, todavía queda poco más de tres semanas en el calendario programado.

Año escolar inicia en marzo para colegios no privados / FOTO: MINEDU

¿Cuándo inicia el año escolar 2026?

Para los alumnos de colegios públicos, el año lectivo está establecido para empezar el próximo lunes 16 de marzo y terminará puntualmente el día 18 de diciembre.

Calendario escolar de clases 2026

Primer periodo lectivo: del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo periodo lectivo: del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer periodo lectivo: del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto periodo lectivo: del 19 de octubre al 18 de diciembre.

Vacaciones escolares de 2026

Los tres periodos de recesos en instituciones públicas son los siguientes:

Desde el lunes 18 al viernes 22 de mayo (una semana)

Del lunes 27 de julio al viernes 7 de agosto (2 semanas).

A partir del lunes 12 al viernes 16 de octubre (una semana).

Semanas de gestión para docentes