Confirmado: MINEDU publica fecha oficial de INICIO DE CLASES para colegios públicos en Perú

El MINEDU dio a conocer la información oficial sobre el primer día de clases que tendrán los menores inscritos en centros públicos educativos del Perú.

Daniela Alvarado
Inicio de clases para escolares en colegios públicos
Inicio de clases para escolares en colegios públicos
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que solo quedan unas cuantas semanas más de vacaciones para los escolares, ya que pronto se dará inicio a nuevo ciclo lectivo que estará extendiéndose hasta diciembre con tres bloques de descanso.

Conoce cuándo salen los resultados de la lista de preseleccionados de la Beca 18 2026.

Resultados Beca 18 2026: ¿Cuándo se publicará la lista de preseleccionados del Pronabec?

Según lo programado por la entidad, el cronograma oficial del año escolar 2026 se aplicará en más de 55.000 colegios del Perú, pero solo los públicos, ya que por el lado de los centros educativos que son privados, la normativa no rige de la misma manera.

Para algunas escuelas particulares, los días libres están por terminar en solo una o dos semanas más, mientras que para las instituciones que pertenecen al estado, todavía queda poco más de tres semanas en el calendario programado.

MINEDU

Año escolar inicia en marzo para colegios no privados / FOTO: MINEDU

¿Cuándo inicia el año escolar 2026?

Para los alumnos de colegios públicos, el año lectivo está establecido para empezar el próximo lunes 16 de marzo y terminará puntualmente el día 18 de diciembre.

Calendario escolar de clases 2026

  • Primer periodo lectivo: del 16 de marzo al 15 de mayo
  • Segundo periodo lectivo: del 25 de mayo al 24 de julio
  • Tercer periodo lectivo: del 10 de agosto al 9 de octubre
  • Cuarto periodo lectivo: del 19 de octubre al 18 de diciembre.

Vacaciones escolares de 2026

Los tres periodos de recesos en instituciones públicas son los siguientes:

  • Desde el lunes 18 al viernes 22 de mayo (una semana)
  • Del lunes 27 de julio al viernes 7 de agosto (2 semanas).
  • A partir del lunes 12 al viernes 16 de octubre (una semana).

Semanas de gestión para docentes

  • Primer bloque de gestión: del 2 al 13 de marzo
  • Segundo bloque de gestión: del 18 al 22 de mayo
  • Tercer bloque de gestión: del 27 de julio al 7 de agosto
  • Cuarto bloque de gestión: del 12 al 16 de octubre
  • Quinto bloque de gestión: del 21 al 31 de diciembre.
