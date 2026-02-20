- Hoy:
¡Atención, padres de familia! En esta fecha terminan las vacaciones para dar inicio al año escolar 2026, según MINEDU
El MINEDU ha anunciado el cronograma oficial de clases y vacaciones para los escolares de colegios públicos en el Perú. ¿Hasta cuándo durarán los días libres?
El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) ha confirmado oficialmente cuáles son las fechas que se tomarán en cuenta para el desarrollo del año escolar este 2026, por lo cual es necesario tener la información de todo lo que respecta al cronograma a poco de terminar con el mes de febrero.
Los padres de familia están actualmente en medio de la compra de útiles y uniformes, pago de matrículas y demás conceptos que llegan con el comienzo de esta temporada lectiva, pero en este contexto, también es importante saber cómo se han organizado los bloques tanto de clases, como de vacaciones y gestión docente.
¿Cuándo inicia el año escolar 2026?
De acuerdo a la data del MINEDU, tras haber calculado las semanas de ejecución, el año escolar empieza el próximo lunes 16 de marzo de 2026 para los colegios públicos, pues en el caso de los privados deciden las respectivas autoridades sin salir del rango estimado.
Colegios públicos y privados tendrán inicio de clases en marzo 2026 / FOTO: MINEDU
¿Cuándo es el fin de las vacaciones escolares?
La fecha oficial del término de las vacaciones para las instituciones del estado, será el próximo viernes 13 de marzo. Por otro lado, para aquellos estudiantes que pertenecen a los centros particulares, los días libres terminan en solo una o dos semanas más, según se haya establecido por cada directivo.
Cronograma MINEDU
- Primer bloque de semanas de gestión: 02 semanas Del 2 al 13 de marzo
- Primer bloque de semanas lectivas: 09 semanas Del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo bloque de semanas de gestión (vacaciones): 01 semana Del 18 al 22 de mayo
- Segundo bloque de semanas lectivas: 09 semanas Del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer bloque de semanas de gestión (vacaciones): 02 semanas Del 27 de julio al 7 de agosto
- Tercer bloque de semanas lectivas: 09 semanas Del 10 de agosto al 9 de octubre
- Cuarto bloque de semanas de gestión (vacaciones): 01 semana Del 12 al 16 de octubre
- Cuarto bloque de semanas lectivas: 09 semanas Del 19 de octubre al 18 de diciembre
- Quinto bloque de semanas de gestión: 02 semanas Del 21 al 31 de diciembre
