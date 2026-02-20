¡Atención, padres de familia! En esta fecha terminan las vacaciones para dar inicio al año escolar 2026, según MINEDU

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) ha confirmado oficialmente cuáles son las fechas que se tomarán en cuenta para el desarrollo del año escolar este 2026, por lo cual es necesario tener la información de todo lo que respecta al cronograma a poco de terminar con el mes de febrero.

Los padres de familia están actualmente en medio de la compra de útiles y uniformes, pago de matrículas y demás conceptos que llegan con el comienzo de esta temporada lectiva, pero en este contexto, también es importante saber cómo se han organizado los bloques tanto de clases, como de vacaciones y gestión docente.

¿Cuándo inicia el año escolar 2026?

De acuerdo a la data del MINEDU, tras haber calculado las semanas de ejecución, el año escolar empieza el próximo lunes 16 de marzo de 2026 para los colegios públicos, pues en el caso de los privados deciden las respectivas autoridades sin salir del rango estimado.

Colegios públicos y privados tendrán inicio de clases en marzo 2026 / FOTO: MINEDU

¿Cuándo es el fin de las vacaciones escolares?

La fecha oficial del término de las vacaciones para las instituciones del estado, será el próximo viernes 13 de marzo. Por otro lado, para aquellos estudiantes que pertenecen a los centros particulares, los días libres terminan en solo una o dos semanas más, según se haya establecido por cada directivo.

Cronograma MINEDU