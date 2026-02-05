Minedu: Link para ver la publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso 2025

El concurso para el ascenso de escala magisterial del Ministerio de Educación (Minedu) 2025 se realizó con normalidad y tras atravesar diversas etapas, ahora se puede acceder a la publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso. ¿Quieres saber si estás incluido en la lista? Te compartimos el enlace oficial.

Es importante destacar que el Ascenso Docente es un proceso público de evaluación dirigido a los docentes de la Carrera Pública Magisterial (CPM) que permite a los profesores de Educación Básica avanzar a una escala superior dentro de su carrera profesional, por lo que no puede dejar de estar pendiente a los resultados.

Publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso

Este jueves 5 de febrero se publica la lista de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso, correspondiente a la Etapa Descentralizada, mediante la página web del Minedu: evaluaciondocente.perueduca.pe/ascenso25, también puedes realizar la consulta mediante el portal individual colocando su número de Documento de Identidad (DNI) y contraseña.

Consulta la lista oficial de ganadores de la asignación regular de vacantes del Concurso de Ascenso.

Recuerda que los ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso del Minedu son los docentes que, tras participar en el Concurso Público de Ascenso de Escala Magisterial, han sido seleccionados para ocupar una de las vacantes disponibles para ascender a una escala superior, de acuerdo con su puntaje y orden de mérito.

Por su parte, la Dirección de Evaluación Docente (DIED) asignará las vacantes disponibles a los postulantes que cumplen con los requisitos y han obtenido mejores resultados en la evaluación, siguiendo un orden de mérito que prioriza puntajes y criterios de desempate establecidos por la normativa del concurso.

En tanto, la publicación de ganadores de la asignación excepcional de vacantes de ascenso se llevará a cabo este viernes 6 de febrero. El posterior paso es la emisión de resoluciones de ascenso y finalmente se dará inicio de la vigencia del ascenso.

Cronograma de publicación de ganadores de Ascenso 2025