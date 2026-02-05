COAR 2026: ¿dónde me toca rendir la evaluación de la fase I este 8 de febrero? LINK de consulta
Este domingo 8 de febrero, miles de postulantes al proceso de los COAR 2026 rendirán la primera evaluación presencial. Consulta dónde te toca rendir la prueba.
El Proceso Único de Admisión (PUA) 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ya inició y este domingo 8 de febrero se rendirá la primera fase de evaluación. Para conocer el local donde te toca rendir la prueba, solo debes INGRESAR AQUÍ, en este documento podrás conocer la sede y más detalles.
El Ministerio de Educación (Minedu) compartió la lista de postulantes aptos para rendir la evaluación de la primera fase a los COAR. En esta relación podrás acceder a la información detallada como datos personales de los estudiantes, número del Documento Nacional de Identidad, COAR a la que postula y local de evaluación.
- Consulta el local de la evaluación de la fase I: ingresa aquí
Lista de postulantes aptos para rendir la evaluación de la primera fase COAR 2026.
Por otro lado, se informó que el ingreso al local de evaluación será de 8:00 a. m. a 8:45 a. m., asimismo, el postulante debe presentar su DNI o carné de extranjería y su código único de inscripción para el ingreso. Toda la información previa a esta prueba debe ser verificada por el padre, madre y/o apoderado del menor.
Asimismo, se precisa que no está permitido el ingreso al local de evaluación con dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, reproductores de audio, cámaras fotográficas o de video, grabadoras, audífonos, laptops, tabletas, relojes inteligentes, entre otros. Se prohíbe llevar cuadernos, hojas sueltas, carteras, bolsas, maletines, monederos, mochilas, estuches para lentes, alimentos, bebidas u objetos de características similares.
¿En qué consiste la primera fase de evaluación a los COAR 2026?
La primera fase de evaluación del Proceso Único de Admisión a los COAR 2026 es una prueba presencial en la que participan los estudiantes miden las competencias en comunicación (comprensión lectora) y matemáticas. Es una fase eliminatoria, por lo que solo quienes obtengan los mejores resultados avanzan a la siguiente etapa del proceso.
