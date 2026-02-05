0

COAR 2026: ¿dónde me toca rendir la evaluación de la fase I este 8 de febrero? LINK de consulta

Este domingo 8 de febrero, miles de postulantes al proceso de los COAR 2026 rendirán la primera evaluación presencial. Consulta dónde te toca rendir la prueba.

Angie De La Cruz
Conoce dónde te toca rendir la primera evaluación presencial de los COAR 2026.
Conoce dónde te toca rendir la primera evaluación presencial de los COAR 2026.
El Proceso Único de Admisión (PUA) 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ya inició y este domingo 8 de febrero se rendirá la primera fase de evaluación. Para conocer el local donde te toca rendir la prueba, solo debes INGRESAR AQUÍ, en este documento podrás conocer la sede y más detalles.

Revisa las zonas afectadas y horarios del corte de agua de este viernes 6 de febrero.

PUEDES VER: Distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas: Sedapal confirma corte este viernes 6 de febrero

El Ministerio de Educación (Minedu) compartió la lista de postulantes aptos para rendir la evaluación de la primera fase a los COAR. En esta relación podrás acceder a la información detallada como datos personales de los estudiantes, número del Documento Nacional de Identidad, COAR a la que postula y local de evaluación.

  • Consulta el local de la evaluación de la fase I: ingresa aquí
COAR 2026

Lista de postulantes aptos para rendir la evaluación de la primera fase COAR 2026.

Por otro lado, se informó que el ingreso al local de evaluación será de 8:00 a. m. a 8:45 a. m., asimismo, el postulante debe presentar su DNI o carné de extranjería y su código único de inscripción para el ingreso. Toda la información previa a esta prueba debe ser verificada por el padre, madre y/o apoderado del menor.

Asimismo, se precisa que no está permitido el ingreso al local de evaluación con dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, reproductores de audio, cámaras fotográficas o de video, grabadoras, audífonos, laptops, tabletas, relojes inteligentes, entre otros. Se prohíbe llevar cuadernos, hojas sueltas, carteras, bolsas, maletines, monederos, mochilas, estuches para lentes, alimentos, bebidas u objetos de características similares.

¿En qué consiste la primera fase de evaluación a los COAR 2026?

La primera fase de evaluación del Proceso Único de Admisión a los COAR 2026 es una prueba presencial en la que participan los estudiantes miden las competencias en comunicación (comprensión lectora) y matemáticas. Es una fase eliminatoria, por lo que solo quienes obtengan los mejores resultados avanzan a la siguiente etapa del proceso.

