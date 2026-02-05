Distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas: Sedapal confirma corte este viernes 6 de febrero
Los distritos incluyen Pueblo Libre, Magdalena, Los Olivos y San Miguel, donde el corte podría durar hasta 12 horas. Sedapal recomienda tomar precauciones.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un corte temporal del suministro de agua potable para este viernes 6 de febrero en diversos distritos de Lima: Pueblo Libre, Magdalena, Los Olivos y San Miguel. Diversas zonas tendrán corte del recurso hídrico hasta por 12 horas.
Corte de agua en Pueblo Libre - Magdalena
Los sectores 29 y 47 de los distritos de Pueblo Libre y Magdalena no contarán con el servicio de agua potable, desde la 1:00 p. m. de este viernes 6 hasta la 1:00 a. m. del sábado 7 de febrero. Revisa las zonas afectadas por el corte de Sedapal:
- Sector 47: Entre la Av. La Marina, Av. Brasil, Circuito de Playas, Jr. José de San Martín, Jr. Ayacucho y Jr. José Salas.
- Alt. Av. Brasil c/ Av. Diego de Almagro, Urb. Cercado - Pueblo Libre
- Sector 29: Entre la Av. Mariano Cornejo, Jr. Pedro Ruiz Gallo, Av. Brasil, Jr. Nicolas Alcázar, Av. Antonio de Sucre, Av. Gral. José María Egusquiza y Jr. Mariano Arce.
Sedapal precisó que desde las 7:00 p. m. del viernes 6 de febrero, se abastecerá con camiones cisternas a los establecimientos de salud en el sector 47.
Los Olivos no tendrá agua este 6 de febrero
Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 338 de Los Olivos, por lo que se suspenderá el servicio de agua potable, en un horario de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- A.H. Rosa de América, Asoc. de Padres de Familia Rosa de América, Asoc. Rosa de América, Cooperativa Santa Ligia, Urb. El Carabayllo, Urb. Fundo Infantas, Urb. Industrial Naranjal, Urb. Industrial Infantas, Urb. Lotización Industrial El Naranjal, Urb. San Eulogio.
Vecinos no contarán con el servicio de agua potable este 6 de febrero.
Corte de agua en San Miguel por 12 horas
Este viernes 6 de febrero, diversas zonas de San Miguel no tendrán servicio de agua potable debido a trabajos de Sedapal. El horario de corte será de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Universitaria, Av. Ayacucho, Av. Brígida Silva Ochoa (Feria del Pacífico) y todas las calles interiores a este cuadrante.
- A.H. Maranga, Urb. Maranga 3ra, 4ta y 7ma etapa.
- Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. De Los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante.
