Corte de agua este 1 de febrero: ¿Tu distrito será afectado? Esto confirmó Sedapal

Algunos distritos de Lima serán afectados por una nueva suspensión del servicio de agua potable durante este primer día de febrero.

Daniela Alvarado
Sedapal: corte de agua se dará este 1 de febrero
Sedapal: corte de agua se dará este 1 de febrero | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) inicia el mes de febrero con una importante noticia para los ciudadanos de algunas zonas de Lima, quienes deberán empezar a tomar sus precauciones tras confirmarse un corte del servicio.

La Municipalidad de Lima avanza con obra de construcción de nuevas pistas y veredas en la av. Carlos Izaguirre.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima avanza importante obra que une Lima Norte con el Callao: vecinos tendrán nuevas pistas y veredas

De acuerdo a lo que detalla la entidad encargada del recurso, este domingo 1 de febrero se ha programado una suspensión por motivos que responden a trabajos de mantenimiento y diferentes acciones en torno al cuidado de la calidad y sostenibilidad del servicio a largo plazo.

Sedapal

Sedapal anuncia corte de agua en distrito de Lima para este 1 de febrero / FOTO: Facebook

Corte de agua 1 de febrero

  • Horario: A partir de las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. del 1 de febrero.
  • Áreas afectadas: A.H. Huaycán zonas A, C, D, E, J, Proyecto Especial Huaycán zona B.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 182.

De la misma manera, se reportó que la cancelación del servicio se extenderá desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en el sector 165: Urb. Santa Rosita II.

¿Qué medidas tomar ante un corte de agua?

Sedapal da a a conocer a los usuarios, que es clave almacenar agua suficiente para el tiempo que durará la restricción, el cual suele ser informado con tiempo de anticipación a través de sus canales oficiales para evitar que se genere un impacto mayor en las actividades de las personas que viven en las áreas perjudicadas.

¿Por qué Sedapal programa cortes de agua?

Eventualmente la empresa se encarga de realizar estas interrupciones del suministro debido a la limpieza de reservorios, y mejoras en la red de distribución, asimismo, incluye el empalme de nuevas tuberías, con el objetivo de garantizar que se ofrezca un buen servicio a la comunidad.

¿Qué hacer si el agua no llega dentro del plazo?

En el caso de que el servicio de agua potable no se restablezca dentro del margen, puede acceder al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, y así conocerá cuál es el motivo por el que se ha retrasado el retorno.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

