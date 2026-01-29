Corte de agua en Lima este sábado 31 de enero: distritos se verán afectados hasta por 12 horas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado un corte temporal del suministro de agua potable para este sábado 31 de enero en varios distritos de la capital, debido a trabajos de limpieza de reservorios. ¿Qué zonas se verán afectadas y cuál será el horario? Revisa aquí la lista.

Para este sábado, distintas zonas de los distritos de Ate, Carabayllo y San Martín de Porres permanecerán sin agua potable hasta por 12 horas. Por lo que le recomendamos a los vecinos almacenar agua con anticipación para las necesidades básicas y así evitar posibles inconvenientes.

Corte de agua en Ate este 31 de enero

Este sábado 31 de enero, los sectores 176 y 153 de Ate no contarán con el servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorio. Conoce los horarios de suspensión:

1:00 p. m. a 11:50 p. m. : A.H. El Amauta zona B R-4, A.H. Los Triunfadores, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Los Artesanos, Comunidad Campesina de Collanac R-3, A.H. Los Alisos.

A.H. El Amauta zona B R-4, A.H. Los Triunfadores, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Los Artesanos, Comunidad Campesina de Collanac R-3, A.H. Los Alisos. A.H. Monterrey zona A, Asoc. 8 de Enero, Asoc. Señor de los Milagros, Cerro Candela R-2, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Amauta zona A CR-428, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Viv. El Paraíso.

7:00 a. m. a 7:00 p. m.: A.H. 13 de Junio; A.H. Las Lomas; A.H. 7 de Noviembre; A.H. San Francisco de Pariachi; A.H. Santa Rosa; A.H. Vista Alegre; A.H. Las Flores de Pariachi, A.H. Los Girasoles de Pariachi.

A.H. 13 de Junio; A.H. Las Lomas; A.H. 7 de Noviembre; A.H. San Francisco de Pariachi; A.H. Santa Rosa; A.H. Vista Alegre; A.H. Las Flores de Pariachi, A.H. Los Girasoles de Pariachi. A.H. Horacio Zevallos grupos A, B, C, D, E, F, G, I; Asoc. Virgen del Carmen; A.H. 15 de Junio; A.H. Las Laderas; A.H. 21 de Diciembre; A.H. 5 de Enero, A.H. Los Eucaliptos.

Distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este 31 de enero.

Carabayllo sin agua este sábado 31 de enero

Sedapal informó que el sector 351 de Carabayllo no contará con agua potable. El horario de corte es de 12:00 m. a 8:00 p. m. Revisa las zonas afectadas:

A.H. 16 de Abril, A.H. Alameda de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas, A.H. Ramiro Prialé, A.H. Los Rosales, A.H. Voz de Israel, Asociación de Vivienda Los Angeles del Naranjal.

Sedapal cortará el servicio de agua en San Martín de Porres

Vecinos del sector 254 de San Martín de Porres sufrirán corte del servicio de agua potable, a causa de labores de limpieza de reservorio. El horario es de 12:00 m. a 8:00 p. m.