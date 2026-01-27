Corte de agua este miércoles 28 de enero: Sedapal confirma que 3 distritos se verán afectados hasta por 12 horas

A poco de terminar el mes de enero de 2026, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado que estará realizando trabajos en determinadas áreas puntuales de Lima, por lo cual los ciudadanos deberán tomar sus precauciones frente a un corte de agua.

La entidad confirmó que durante aproximadamente todo el día del miércoles 28 de enero, los vecinos de tres distritos de Lima serán afectados con una suspensión del servicio que ha sido programada y comunicada debidamente a través de su canal de difusión de WhatsApp.

Sedapal ha anunciado que algunos distritos de Lima no tendrán agua este 28 de enero / FOTO: Facebook

Así pues, Sedapal se asegura con el hecho de que los ciudadanos puedan estar al tanto y correctamente informados previo a la cancelación del recurso. Conoce a continuación qué distritos se perjudicarán y los horarios de inicio y fin para la restricción.

¿En qué distritos se cortará el agua este 28 de enero?

Los lugares que no contarán con agua a lo largo del día miércoles, serán: Comas (Sector 346), San Antonio de Huarochirí (Sector 131) y Lurigancho (Sector 132).

Horarios y zonas para el corte de agua

Comas (Sector 346)- Corte será desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

Urb. Industrial Pro

Urb. El Pinar

Urb. Pro 7ma y 9na etapa

Urb. Pro Industrial 2da y 3ra etapa

Urb. Pro Industrial 6to sector

Urb. Pro Lima 3ra etapa

Urb. Pueblo de Infantas

A.H. Francisco Bolognesi

A.H. Los Claveles de Pro

A.H. Ex Fundo San José Pro Industrial

Asoiación Cercado Fundo Chacra Cerro

Asoc. Prop. Condominio Gena

Urb. El álamo

Urb. Ex Fundo Chacra Cerro

Urb. Los Huertos de Pro

San Antonio de Huarochirí (Sector 131)- Corte será desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Asociación Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 - ECNC

A.H. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 - ECNC

Av. 16 de Mayo

Av. Basilio Auqui N°2

Lurigancho (Sector 132) - Corte será desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna

A.H. Violeta Correa de Belaúnde

A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B

¿Cómo verificar si hay algún corte programado por Sedapal?

Para saber si se registra alguna incidencia programada o imprevista en zonas de Lima y Callao, solo bastará con ingresar a la página oficial de Sedapal y darle clic en el botón de 'restricción de servicio', el cual te mostrará un mapa para corroborar cada punto. Puedes consultar directamente desde aquí el LINK.