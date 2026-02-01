- Hoy:
Nuevo corte de agua programado para este 2 de febrero: Sedapal anuncia suspensión en dos distritos
Sedapal ha confirmado que algunas zonas de dos distritos de Lima, se verán afectados con la suspensión del servicio de agua potable por hasta 12 horas.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), se encargó de informar a la ciudadanía, por medio sus canales oficiales, acerca de un nuevo corte de agua que alerta a cierto sector de ciudadanos, pues no podrán hacer uso del recurso por varias horas durante este lunes 2 de febrero.
La compañía, que tiene la tarea de brindar el servicio vital a la comunidad del Perú, tendrá labores de limpieza de los reservorios que abastecen a toda la población, en busca de asegurar la calidad del suministro. Debido a ello, programó esta suspensión que invita a los usuarios a tomar sus precauciones.
De acuerdo a lo que dicen los datos, los distritos perjudicados por esta falta de agua solo serán dos: Ate y San Martín de Porres. Asimismo, se han determinado cuáles serán las zonas afectadas a través del mapa de cada uno de estos lugares. Conoce aquí si está incluida el área en el que vives.
Sedapal anuncia corte de agua este 2 de febrero / FOTO: El Peruano
Corte de agua en Ate
Horario: 7 a. m. - 7 p. m.
- A. H. El Amauta zona A
- A. H. Inmaculada Concepción
- A. H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Hijos de Amauta Zona A
Horario: 1 a. m. - 11 p. m.
- Coop. Manylsa Ltda. 476
Corte de agua en San Martín de Porres
Hora: 12 p. m. - 8 p. m.
- Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal
- Asoc. Prop. Viv. El Naranjal
- Asoc. Viv. Inmaculada Concepción
- Asoc. Viv. Predio San Sebastián
- Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa
- Asoc. Viv. Señor del Santuario
- Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa
- A. H. 3 de Mayo
- Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa
- APV Los Alcanfores de Naranjal
- APV Cabo Juan Linares Rojas
- APV Las Orquídeas de Naranjal
- APV Paraíso del Norte
- APV El Portal de Naranjal
- APV El Rosal de Naranjal
- Asoc. Prop. Pro Vista Hermosa
- Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal
- Asoc. San Juan Bautista
- Coop. Bata Callao
- Coop. COPSA
- Coop. Viv. Centro Minero Perú
- Coop. El Naranjal
- Coop. Viv. Policía Nacional
- PV Los Álamos IV et.
- Prog. Viv. Alejandría
- Prog. Viv. Aruba
- PV California
- PV Capullana
- Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et.
- PV El Álamo I y II et.
- PV El Remanso de Naranjal
- Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et.
- PV Los Álamos del Norte
- Prog. Viv. Los Álamos II et.
- PV Lucerito de Naranjal
- Prog. Viv. Los Manizales
- Prog. Viv. Sta. María de Naranjal
¿Qué se recomienda ante un corte de agua programado?
Frente a una interrupción del recurso de agua potable, es favorable prevenir con algunas acciones como: almacenar el agua en recipientes limpios, desinfectados y tapado. Usar el agua solo para cosas necesarias, evitar actividades no esenciales. Si cuenta con cisterna o tanque elevado, verifique que estén llenos antes del inicio del corte.
Contacto con Sedapal
Puedes llamar al Aquafono a través del número de teléfono (01)3178000 en el caso de que el retorno del servicio demore o sobrepase el horario que se ha establecido en la información oficial.
