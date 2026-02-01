0
EN VIVO
Cristal vs Garcilaso por Liga 1
EN DIRECTO
Previa Universitario vs ADT

Nuevo corte de agua programado para este 2 de febrero: Sedapal anuncia suspensión en dos distritos

Sedapal ha confirmado que algunas zonas de dos distritos de Lima, se verán afectados con la suspensión del servicio de agua potable por hasta 12 horas.

Daniela Alvarado
Sedapal: revisa los distritos afectados por el corte de agua
Sedapal: revisa los distritos afectados por el corte de agua | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), se encargó de informar a la ciudadanía, por medio sus canales oficiales, acerca de un nuevo corte de agua que alerta a cierto sector de ciudadanos, pues no podrán hacer uso del recurso por varias horas durante este lunes 2 de febrero.

Metropolitano anuncia nueva ruta para verano 2026

PUEDES VER: Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio

La compañía, que tiene la tarea de brindar el servicio vital a la comunidad del Perú, tendrá labores de limpieza de los reservorios que abastecen a toda la población, en busca de asegurar la calidad del suministro. Debido a ello, programó esta suspensión que invita a los usuarios a tomar sus precauciones.

De acuerdo a lo que dicen los datos, los distritos perjudicados por esta falta de agua solo serán dos: Ate y San Martín de Porres. Asimismo, se han determinado cuáles serán las zonas afectadas a través del mapa de cada uno de estos lugares. Conoce aquí si está incluida el área en el que vives.

Sedapal

Sedapal anuncia corte de agua este 2 de febrero / FOTO: El Peruano

Corte de agua en Ate

Horario: 7 a. m. - 7 p. m.

  • A. H. El Amauta zona A
  • A. H. Inmaculada Concepción
  • A. H. Señor de Muruhuay
  • Asoc. Hijos de Amauta Zona A

Horario: 1 a. m. - 11 p. m.

  • Coop. Manylsa Ltda. 476

Corte de agua en San Martín de Porres

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

  • Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal
  • Asoc. Prop. Viv. El Naranjal
  • Asoc. Viv. Inmaculada Concepción
  • Asoc. Viv. Predio San Sebastián
  • Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa
  • Asoc. Viv. Señor del Santuario
  • Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa
  • A. H. 3 de Mayo
  • Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa
  • APV Los Alcanfores de Naranjal
  • APV Cabo Juan Linares Rojas
  • APV Las Orquídeas de Naranjal
  • APV Paraíso del Norte
  • APV El Portal de Naranjal
  • APV El Rosal de Naranjal
  • Asoc. Prop. Pro Vista Hermosa
  • Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal
  • Asoc. San Juan Bautista
  • Coop. Bata Callao
  • Coop. COPSA
  • Coop. Viv. Centro Minero Perú
  • Coop. El Naranjal
  • Coop. Viv. Policía Nacional
  • PV Los Álamos IV et.
  • Prog. Viv. Alejandría
  • Prog. Viv. Aruba
  • PV California
  • PV Capullana
  • Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et.
  • PV El Álamo I y II et.
  • PV El Remanso de Naranjal
  • Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et.
  • PV Los Álamos del Norte
  • Prog. Viv. Los Álamos II et.
  • PV Lucerito de Naranjal
  • Prog. Viv. Los Manizales
  • Prog. Viv. Sta. María de Naranjal

¿Qué se recomienda ante un corte de agua programado?

Frente a una interrupción del recurso de agua potable, es favorable prevenir con algunas acciones como: almacenar el agua en recipientes limpios, desinfectados y tapado. Usar el agua solo para cosas necesarias, evitar actividades no esenciales. Si cuenta con cisterna o tanque elevado, verifique que estén llenos antes del inicio del corte.

Contacto con Sedapal

Puedes llamar al Aquafono a través del número de teléfono (01)3178000 en el caso de que el retorno del servicio demore o sobrepase el horario que se ha establecido en la información oficial.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio

  2. ONPE: ¿Dónde me toca votar para las Elecciones Generales 2026? Accede al LINK oficial

  3. Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: realiza limpieza en principal avenida de la capital

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano