Nuevo corte de agua programado para este 2 de febrero: Sedapal anuncia suspensión en dos distritos

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), se encargó de informar a la ciudadanía, por medio sus canales oficiales, acerca de un nuevo corte de agua que alerta a cierto sector de ciudadanos, pues no podrán hacer uso del recurso por varias horas durante este lunes 2 de febrero.

La compañía, que tiene la tarea de brindar el servicio vital a la comunidad del Perú, tendrá labores de limpieza de los reservorios que abastecen a toda la población, en busca de asegurar la calidad del suministro. Debido a ello, programó esta suspensión que invita a los usuarios a tomar sus precauciones.

De acuerdo a lo que dicen los datos, los distritos perjudicados por esta falta de agua solo serán dos: Ate y San Martín de Porres. Asimismo, se han determinado cuáles serán las zonas afectadas a través del mapa de cada uno de estos lugares. Conoce aquí si está incluida el área en el que vives.

Sedapal anuncia corte de agua este 2 de febrero / FOTO: El Peruano

Corte de agua en Ate

Horario: 7 a. m. - 7 p. m.

A. H. El Amauta zona A

A. H. Inmaculada Concepción

A. H. Señor de Muruhuay

Asoc. Hijos de Amauta Zona A

Horario: 1 a. m. - 11 p. m.

Coop. Manylsa Ltda. 476

Corte de agua en San Martín de Porres

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal

Asoc. Prop. Viv. El Naranjal

Asoc. Viv. Inmaculada Concepción

Asoc. Viv. Predio San Sebastián

Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa

Asoc. Viv. Señor del Santuario

Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa

A. H. 3 de Mayo

Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa

APV Los Alcanfores de Naranjal

APV Cabo Juan Linares Rojas

APV Las Orquídeas de Naranjal

APV Paraíso del Norte

APV El Portal de Naranjal

APV El Rosal de Naranjal

Asoc. Prop. Pro Vista Hermosa

Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal

Asoc. San Juan Bautista

Coop. Bata Callao

Coop. COPSA

Coop. Viv. Centro Minero Perú

Coop. El Naranjal

Coop. Viv. Policía Nacional

PV Los Álamos IV et.

Prog. Viv. Alejandría

Prog. Viv. Aruba

PV California

PV Capullana

Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et.

PV El Álamo I y II et.

PV El Remanso de Naranjal

Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et.

PV Los Álamos del Norte

Prog. Viv. Los Álamos II et.

PV Lucerito de Naranjal

Prog. Viv. Los Manizales

Prog. Viv. Sta. María de Naranjal

¿Qué se recomienda ante un corte de agua programado?

Frente a una interrupción del recurso de agua potable, es favorable prevenir con algunas acciones como: almacenar el agua en recipientes limpios, desinfectados y tapado. Usar el agua solo para cosas necesarias, evitar actividades no esenciales. Si cuenta con cisterna o tanque elevado, verifique que estén llenos antes del inicio del corte.

Contacto con Sedapal

Puedes llamar al Aquafono a través del número de teléfono (01)3178000 en el caso de que el retorno del servicio demore o sobrepase el horario que se ha establecido en la información oficial.