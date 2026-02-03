Corte de agua este 4 y 5 de febrero en distritos de Lima: qué zonas serán afectadas por hasta 12 horas

En algunos distritos de Lima, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal), confirmó que se realizarán algunos trabajos relacionados a limpieza de reservorios. Esto con la finalidad de asegurar la calidad del agua, optimizar la infraestructura existente y fortalecer el medio de abastecimiento.

A raíz de esta situación, la empresa ha decidido suspender el recurso para determinadas zonas de la capital, lo cual desencadenará que muchos ciudadanos presenten inconvenientes para poder realizar sus actividades cotidianas hasta por 12 horas, que es lo que durará la suspensión en ciertos casos.

Sedapal anuncia corte de agua este 4 y 5 de febrero / FOTO: Freepik

En ese marco, Sedapal exhorta a los usuarios a tomar precauciones y considerar todas las medidas preventivas posibles para evitar molestias este miércoles 4 y jueves 5 de febrero, empezando por el almacenamiento del agua mucho antes del horario establecido, con el fin de estar preparados.

Los distritos afectados para estos días de suspensión del servicio hídrico, serán Ate, Los Olivos, Villa María del Triunfo y San Miguel. Sin embargo, algunos de estos solo se perjudicarán durante una fecha y por determinadas horas. Conoce los detalles de cada área en la siguientes líneas.

Corte de agua el 4 de febrero

Ate

Sector 164 - Horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m: A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa. Cuadrante: A.H. Los Libertadores, A.H. Ex Trabajadores Textil Vitarte, A.H. Cerro Candela, A.H. Los Conquistadores, A.H. Vencedores del Cementerio Vitarte

Sector 165- Horario de 1:00 p.m. a 11:50 p.m: en Urb. Santa Rosita I, II y III, Asoc. Santa Martha, Urb. La Alameda de Riviera, Asoc. El Rosal, Asoc. Las Gardenias I-III, Asoc. 1 de Mayo, Urb. San Elvira, Asoc. El Acuario, Urb. El Sol, Urb. Las Flores, Asoc. San Felipe, Asoc. La Riviera, Asoc. Santa Mercedes, Asoc. San José, Asoc. Las Malvinas, Asoc. Brisas del Mantaro I-II.

Los Olivos

Sector 86 - Horario de 12m hasta 8:00 p.m: Urb. La Floresta de Pro, A.H. Los Olivos de Pro sector C, Asoc. Los Ángeles de San Diego, II etapa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado I, Asoc. Viv. Rinconada de Pro, Urb. Las Casuarinas de San Diego, Urb. Pro 7mo sector, Urb. San Diego 1ra y 2da etapa VIPOL, Urb. San Diego 1ra etapa, Urb. Santísima Cruz de San Diego.

San Miguel

Sector 46 - Horario de 10 a.m hasta 10 p.m: Urb. Santa Eulalia. Cuadrante: Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Jr. San Martín, Av. Lima, Jr. Bolognesi, Jr. Cuzco, Jr. Ramón Castilla. Urb. Paulo VI, Urb. San Miguelito.

Corte de agua el 5 de febrero

Los Olivos

Sector 81- Horario de 12m hasta las 8:00 p.m: A.H. Mercurio Alto, Coop. Virgen del Rosario, P.J. José Carlos Mariátegui, Urb. Mercurio, Urb. Villa Los Ángeles

Villa María del Triunfo