Municipalidad de San Juan de Miraflores inicia importante obra para beneficiar el ambiente de los vecinos

Las autoridades en las diferentes entidades municipales de Lima, periódicamente se encargan de optimizar espacios y renovar puntos críticos de sus respectivos distritos, con la finalidad de que los ciudadanos en sus alrededores puedan verse favorecidos con una mejor calidad de vida y buen ambiente para vivir.

Desde la implementación de veredas o pistas, hasta la construcción de más losas deportivas o lugares recreativos en bienestar de las familias, los encargados de las comunas reafirman a menudo el compromiso que tienen con su población, el cual recae en tomar acción en las zonas que más necesitan atención.

En este marco, la Municipalidad de San Juan de Miraflores continúa dentro de la línea de mejoras en su distrito, y ahora se encuentra instalando nuevas áreas verdes en una concurrida calle, esto en busca de aportar significativamente a los distintos aspectos de la vida urbana al elevar la calidad del aire.

Esta obra ha sido anunciada a través de las redes sociales y la ubicación en la que se llevará a cabo es la Avenida Los Héroes, una de las vías por la que más transitan tanto peatones como conductores al ser clave en la movilización de los vecinos en el distrito.

La municipalidad decidió compartir la noticia por medio de su cuenta oficial de Facebook, en la cual dejó un mensaje importante para los usuarios. Además, agregó un clip en el que se puede evidenciar cómo se vienen desarrollando las acciones en la calle.

"Cuando tus impuestos se transforman en acciones que se ven. En la av. Los Héroes, nuestro personal de Áreas Verdes trabaja con compromiso para seguir embelleciendo San Juan de Miraflores y hacerlo un distrito más verde, limpio y saludable.", dice la leyenda que acompaña el video.