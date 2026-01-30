Vecinos de San Juan de Miraflores celebran implementación de estructuras en popular espacio renovado

La Municipalidad de San Juan de Miraflores no para con los trabajos realizados por el bienestar de los ciudadanos, y ahora anunció una excelente noticia para todos los vecinos, quienes podrán aprovechar al máximo un nuevo espacio recién inaugurado por los representantes de la entidad.

En los últimos meses, la institución pública sanjuanina ha venido remodelando diversos puntos del distrito, como losas deportivas o comedores populares. Sin embargo, esta vez se ha centrado en uno de los lugares más visitados por las familias en la zona y se trata del Parque Jorge Chávez.

El área localizada en el Trébol Azul, ha recibido la instalación de nuevos juegos infantiles por parte de las autoridades pertinentes, situación que ha favorecido la actividad de los más pequeños del hogar que a menudo ocupan el espacio para divertirse y distraerse junto a sus padres o apoderados.

El organismo municipal decidió compartir esta información por medio de su cuenta oficial de Facebook, dejando un importante mensaje en torno a lo que ha sido esta construcción, implementación y reajuste de algunas estructuras en el parque, con la finalidad de brindar un ambiente más óptimo para quienes acuden a recrearse.

"Este logro es resultado de un trabajo mancomunado entre la Municipalidad de San Juan de Miraflores y la comunidad, demostrando que cuando se trabaja unidos, los resultados se sienten en el barrio", se lee en la publicación de la red social.

De inmediato los usuarios dejaron sus respectivos comentarios en la cuenta de la entidad, resaltando la labora ejecutada. "Gracias Municipalidad de San Juan de Miraflores", "Que bonito quedó. Parque infantil de primera", "Que bien por todos los niños", dicen algunas opiniones de aprobación.