Vecinos de Pamplona Baja reciben la mejor noticia: Municipalidad de SJM inaugura obra

La Municipalidad de San Juan de Miraflores está organizando la pronta inauguración de una obra que era de las más solicitadas en el distrito.

Daniela Alvarado
Municipalidad de SJM anuncia buena noticia en comedor de Pamplona Baja
Municipalidad de SJM anuncia buena noticia en comedor de Pamplona Baja | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
¡Excelente noticia para vecinos en San Juan de Miraflores! La municipalidad del distrito ha dado a conocer información acerca de una obra que era una de las más esperadas por los ciudadanos de la zona, ya que se generaba expectativa alrededor de cómo quedaría su remodelación.

Como se sabe, la comuna sanjuanina se encuentra trabajando en cada uno de los puntos más vulnerables del lugar, por lo cual ahora le tocó el turno a Pamplona Baja, sector que ha sido beneficiado en uno de sus espacios más populares, pues ahora lucirá totalmente renovado.

Se trata del Comedor Parroquial Niño Jesús, área clave del distrito que ahora ha mejorado sus instalaciones para brindar una mejor experiencia a aquellas personas que acuden en busca de atención.

El anuncio fue publicado por medio de las redes sociales de la municipalidad a través de un mensaje hacia todos los individuos favorecidos. "La Municipalidad de San Juan de Miraflores inaugura la remodelación del Comedor Parroquial Niño Jesús, un espacio renovado para brindar una mejor atención y dignidad a quienes más lo necesitan", se lee en su cuenta de Facebook.

¿Cuándo será la inauguración del Comedor de la Parroquia Niño Jesús?

La inauguración se realizará en la zona de Pamplona Baja este lunes 19 de enero desde las 10:00 a. m. y todos los vecinos están invitados a la celebración.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

