Nombre del Año 2026 en Perú: ¿cuál será la denominación y cuándo se publicará en el Diario El Peruano?

A poco de finalizar el primer mes del año, aún el Perú no tiene un nombre oficial para este 2026, que deberá ser asignado por el Gobierno del presidente José Jerí. ¿Cómo se llamará y cuándo se publicará el Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano? Conoce más sobre esta tradición que se remonta a la década de 1960.

¿Cuál es el nombre oficial del año 2026 en Perú?

Hasta la fecha de enero de 2026, el Perú todavía no tiene un nombre oficial decretado para el Año 2026, pero se espera que se publique a finales de enero mediante el decreto supremo correspondiente. Posteriormente a este procedimiento, la denominación se vuelve de uso obligatorio en documentos oficiales y comunicaciones del Estado.

El presidente del Perú establecerá la denominación oficial del año 2026.

Cabe destacar que designar un nombre oficial al año 2026 permite establecer una línea orientadora para la gestión pública y las acciones del Estado a lo largo de dicho periodo, reflejando prioridades, valores o compromisos del Gobierno, y se convierte en un mensaje simbólico a nivel nacional.

Asimismo, busca fortalecer la identidad y el rumbo del Perú, por lo que se estima que en los siguientes días el mandatario realice la asignación para conocer las prioridades de las autoridades. Como ya se mencionó, su uso es obligatorio en documentos oficiales, comunicaciones y actos administrativos, lo que garantiza uniformidad institucional y orden en la gestión pública.

Por otro lado, se estima que el año 2026 en el Perú podría recibir una denominación vinculada a la estabilidad institucional, el crecimiento económico o el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, temas que suelen marcar la agenda nacional. Respecto a la última opción, actualmente es una gran problemática que afecta a nivel nacional.