Paulo Autuori dio fuerte crítica a jugadores de Cristal tras perder en Huancayo: "Actitudes muy flojas"

Sporting Cristal tropezó nuevamente en el Torneo Apertura 2026 al caer 2-1 a manos de Sport Huancayo. Pese a tener un equipo alterno en la Incontrastable, el elenco celeste nunca de halló dentro del campo y ahora todo se pone cuesta arriba en el ámbito local. Bajo ese contexto, Paulo Autuori tomó la palabra en conferencia de prensa y criticó duramente a sus jugadores.

En las imágenes registradas por L1 MAX, se pudo oír algunas de las frases que dejó el estratega brasileño luego de sumar otra derrota en el Torneo Apertura. A diferencia de otras ocasiones, Paulo Autuori aceptó el mal fútbol que mostraron ante Sport Huancayo y que es merecida su caída en esta jornada.

De hecho, indicó que tuvieron un penal a su favor para abrir el marcador, pero que no merecían estar arriba en el resultado. Por si fuera poco, dio a entender que fue justo que Christofer Gonzales errara el remate, ya que no hubiera sido justo que con ese nivel mostrado en el campo estén con ventaja sobre el rival. Asimismo, dejó en claro que la actitud de los jugadores no fue la óptima que esperaba.

"No estuvimos en la cancha en ningún momento. Un partido que no merecíamos salir con nada que no fuera una derrota. Fue el único partido que no merecemos. Actitudes muy flojas, muy malas de nosotros. Quizá estamos pensando en el partido de miércoles. Íbamos a tener una chance de penal, pero no merecíamos. Aún hay justicia en el fútbol", declaró Paulo Autuori a L1 MAX.

Ahora, Sporting Cristal concentrará en estos días para su viaje a Venezuela, en el que tiene la obligación de sacar un buen resultado contra Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Ahora los celestes contarán con todo su plantel completo en busca de sacar ventaja en esta llave.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El partido de ida por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal vs Carabobo se disputa este miércoles 4 de marzo a partir de las 17:00 hora peruana (18:00 horas de Caracas) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.