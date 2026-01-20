¡San Juan de Miraflores un paso adelante! La municipalidad del distrito en la zona sur de Lima, confirmó mediante sus redes sociales que todos los vecinos podrán disfrutar de un gran beneficio, mismo que fue inaugurado este lunes 19 de enero y contó con la presencia de diversas personas que ya pudieron acceder a este gran apoyo.

Nos referimos a la inauguración de la remodelación del Comedor Parroquial Niño Jesús, espacio que brindará alimentos a las personas que más lo necesiten.

A propósito de ello, la municipalidad se manifestó al respecto en redes: "La Municipalidad de San Juan de Miraflores reafirma su compromiso social con la remodelación del Comedor Parroquial Niño Jesús, brindando un espacio más digno y adecuado para la atención de nuestros adultos mayores. Acciones que fortalecen el cuidado, el respeto y la solidaridad en el distrito."

¿Dónde queda el Comedor Parroquial Niño Jesús en San Juan de Miraflores?

De acuerdo a lo anunciado por la Municipalidad de San Juan de Miraflores, el comedor se ubica dentro de la Parroquia Niño Jesús, en la zona céntrica de Ciudad de Dios frente al colegio Fe y Alegría N° 3.