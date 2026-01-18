- Hoy:
Municipalidad de Barranco anuncia convocatoria laboral con puestos para temporada de verano 2026
La entidad municipal de Barranco lanzó una importante convocatoria que los ciudadanos podrán aprovechar durante este verano.
La Municipalidad de Barranco ha anunciado una buena noticia para los ciudadanos que busquen un nuevo empleo de verano, ahora que ha iniciado la temporada 2026. Se trata de una convocatoria con diferentes puestos para la zona de piscina municipal.
PUEDES VER: DNI electrónico GRATIS todo enero y febrero 2026: estos son los puntos que habilitó RENIEC para la campaña
De esta manera, la comuna confirmó que los interesados en ser parte de esta iniciativa, podrán enviar su documentación solo hasta el próximo martes 20 de enero, para que las autoridades puedan tomarlos en cuenta dentro del proceso.
Barranco busca nuevos profesionales para cubrir puestos en el distrito/ FOTO: Municipalidad de Barranco
Asimismo, es importante mencionar que entre los cargos ofrecidos está el de profesor de academia, salvavidas, auxiliar de mantenimiento, entre otros. Aunque aún no se ha precisado el rango de sueldos para cada uno, la información se dará al postular.
Puestos disponibles para piscina municipal temperada
- Profesor de academia: 4 plazas disponibles)
- Salvavidas: (4 plazas disponibles)
- Cajero: (3 plazas disponibles)
- Personal para Tópico: (2 plazas disponibles)
- Seguridad: (3 plazas disponibles)
- Técnico de mantenimiento (2 plazas disponibles)
- Auxiliar de mantenimiento: (2 plazas disponibles)
- Personal de Limpieza: (4 plazas disponibles)
¿Qué se necesita para acceder a la convocatoria?
De acuerdo a la información brindada en el anuncio de la municipalidad, solo se necesita enviar el CV documentado al siguiente correo electrónico: lrubio@munibarranco.com.pe
