DNI electrónico GRATIS todo enero y febrero 2026: estos son los puntos que habilitó RENIEC para la campaña
El RENIEC informa que se han habilitado 33 lugares nuevos para que los ciudadanos puedan acceder a su documento sin costo.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado una iniciativa que beneficiará a los ciudadanos del Perú en gran magnitud, pues permitirá que puedan acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico sin costo alguno.
En diferentes municipalidades se ha venido implementado nuevas campañas de DNI gratis, pero solo por cierto tiempo. No obstante, ahora miles de peruanos tendrán la opción de hacer el trámite bajo esta modalidad a lo largo del mes de enero y febrero sin problemas.
Se trata de jornadas de DNIe gratis que se están repartiendo por todo el país con la finalidad de que los individuos puedan renovar, duplicar o actualizar datos sin necesidad de pagar algún monto.
¿Quiénes pueden acceder al DNIe gratis?
Reniec informó que solo serán favorecidas las personas en condición vulnerable, menores de edad (hasta los 17 años), adultos mayores (hasta los 60 años) y personas con discapacidad que deberán presentar su carné actualizado de Conadis.
¿Qué centros fueron habilitados para DNIe gratis?
- Amazonas
- Ancash
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Jaén
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Ica -Parcona
- Junín
- Trujillo
- Trujillo -El Porvenir
- Trujillo - Víctor Larco
- San Juan de Miraflores
- Villa El Salvador
- Los Olivos
- Lima
- San Juan de Lurigancho
- Independencia
- Comas
- Carabayllo
- San Borja
- Miraflores-Casa Tovar
- Miraflores-Casa de la Mujer
- Jesús María
- Loreto - Maynas
- Loreto - Alto Amazonas
- Piura
- Piura - Castilla Puno San Martín Ucayali
