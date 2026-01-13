Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿Quiénes pueden acceder a la oferta y hasta cuándo?

Miles de ciudadanos en el Perú aún no han renovado su DNI estando próximos a las elecciones 2026. Este proceso es necesario para poder cumplir con el derecho a la votación, por lo cual es necesario realizarlo a tiempo para evitar contratiempos. En favor de este sector de individuos, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), ha anunciado una increíble promoción.

Aunque el DNI electrónico tiene un costo habitual de 41 soles, lo cierto es que la entidad confirmó que brindará una oferta para obtener la documentación a menor precio y con ello, facilitar el proceso a todos. Ahora que los peruanos tienen la opción de acceder a este descuento, es importante saber los detalles para el trámite.

¿Cuál es el costo de oferta del DNI electrónico 3.0?

El precio que se ha establecido para la emisión del primer DNI electrónico es actualmente de S/ 30 para adultos y S/ 16 para los menores de edad en el Perú.

¿Hasta cuándo estará el valor promocional para el DNI electrónico 3.0?

Este monto especial que se pide ahora para el DNI electrónico 3.0 estará disponible solo hasta el mes de abril de 2026, específicamente hasta el próximo domingo 12, día en el que se llevarán a cabo los comicios.

¿Cuánto dura el nuevo DNI 3.0?

Los nuevos periodos de vigencia que se registraron para quienes cuenten con el DNI 3.0 son de 10 años en el caso de los adultos y 3 años para menores de hasta 12 años.

Beneficios del DNI 3.0