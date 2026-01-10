Elecciones 2026: renueva tu DNI en solo 5 pasos y evita que se te impida votar este 12 de abril

Con miras a los comicios generales que se celebrarán este próximo domingo 12 de abril de 2026, miles de ciudadanos deberán poner atención en su Documento Nacional de Identidad (DNI), pues es necesario que este esté correctamente actualizado para poder cumplir con el derecho.

Como se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), que son las autoridades encargadas del proceso de elecciones para este 2026, han dado a conocer que si un ciudadanos no cuenta con su documento vigente, entonces no podrá ejercer el voto correspondiente.

Este 12 de abril deberás tener tu DNI actualizado para las votaciones 2026 / FOTO: ONPE

Es importante tener en cuenta que la medida obligatoria incluye a quienes conservan aún su DNI para menores (DNI amarillo) y a su vez, va para quienes no hayan renovado su documento azul siendo mayores de edad. Conoce cómo hacer el procedimiento para sacar un DNI válido previo a los comicios.

¿Cómo renovar el DNI caducado antes de las elecciones 2026?

Primero se debe reaalizar el pago, ya sea en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo

Una vez efectuado el pago, se debe descargar la aplicación DNI Bio Facil, para actualizar la foto.

Luego se debe completar el trámite en la página oficial de Reniec, ingresa a la sección "Trámites Virtuales".

Completa tus datos, acepta la foto y selecciona la oficina de recojo. ¡Listo, solo queda esperar!

¿Cuántos peruanos tienen el DNI vencido actualmente?

De acuerdo a las cifras públicas del JNE, al cierre del padrón electoral, realizado el 14 de octubre de 2025, se registró que 2’001,447 ciudadanos figuran con el Documento Nacional de Identidad vencido.

¿Con cuánto tiempo antes de que venza mi DNI lo puedo renovar?

Según informó el Reniec, las personas que tengan el DNI caducado o dentro de los 60 días previos a su vencimiento, tienen la opción de poder actualizarlo sin problemas.