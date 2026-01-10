0
Municipalidad de Miraflores anuncia GRAN NOTICIA: trámite de DNI será gratuito en enero 2026

Entidad miraflorina se encargó de gestionar una NUEVA CAMPAÑA de DNI electrónico gratis para vecinos que requieran tramitarlo este 2026.

Daniela Alvarado
DNI gratis: Municipalidad de Miraflores anuncia benefico
DNI gratis: Municipalidad de Miraflores anuncia benefico | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) se ha unido a la Municipalidad de Miraflores para poder ofrecer un importante beneficio a todos sus ciudadanos. Se trata de la GRATUIDAD del Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión electrónica.

PUEDES VER: Municipalidad de Comas ofrece importante beneficio para vecinos: DNI será gratuito hasta febrero 2026

Si todavía no cuentas con este documento, entonces puedes aprovechar la oportunidad que está brindando la comuna miraflorina para poder acceder al trámite sin necesidad de costearlo, y lo positivo de todo esto es que tendrás la opción de acudir a la campaña por aproximadamente todo el mes de enero.

Y es que la realización del proceso que incluye actualización de datos o renovación del documento de identidad, se llevará a cabo desde este lunes 12 de enero hasta el próximo viernes en horarios específicos que deberán tomarse en cuenta. Conoce los detalles AQUÍ.

Horarios y días de atención para jornada de DNIe gratis

Es importante mencionar que la iniciativa solo está disponible de lunes a viernes en un horario que va desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. y el otro a partir de las 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

DNI gratis

RENIEC anuncia campaña de DNI para vecinos miraflorinos desde este 12 de enero / FOTO: Municipalidad de Miraflores

¿En dónde será la campaña de DNIe gratis?

La entidad municipal dio a conocer que hay dos puntos habilitados en los que se podrá gestionar el trámite de DNIe gratuito. Estos son: Casa Tovar - Calle Manuel Tovar 225, y Casa de la Mujer - Calle José Gálvez 671.

¿A quiénes está dirigida la campaña de DNIe gratis?

Esta jornada solo beneficiará a los residentes del distrito que sean menores de edad (hasta los 17 años), adultos mayores (desde los 60 años) y personas con discapacidad.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

