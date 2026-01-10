Municipalidad de Miraflores vende histórico Mercado N.º 1 de Surquillo y genera controversia

Se reaviva debate histórico entre Miraflores y Surquillo tras anuncio de venta del popular Mercado N°1. La entidad municipal de Miraflores ha decido ofertar este espacio con más de 80 años de historia, el cual actualmente se encuentra clausurado desde el 2023.

El lugar está ahora en venta a través de un concurso público por un valor que se aproxima a los 12 millones de dólares, situación que ha despertado intriga y mucha controversia en la comuna surquillana, pues aunque el inmueble está bajo el mandato de distrito de Miraflores, se encuentra en el territorio vecino.

El mercado tiene alrededor de 4 mil metros cuadrados y por años se ha convertido en uno de los puntos clave entre ambas jurisdicciones, ya que la Municipalidad de Miraflores, asegura que mantiene la titularidad legal del predio, aunque se encuentre ubicado fuera.

¿A qué se debe el conflicto histórico por el Mercado N°1 de Surquillo?

Según lo que explica, la propiedad se obtuvo con recursos de sus contribuyentes cuando el distrito tenía una extensión territorial mucho más grande, es decir antes de la creación política de Surquillo como tal.

Disputa entre autoridades de Miraflores y Surquillo

"El mercado número uno es de propiedad de Miraflores", señaló el gerente de Asesoría Jurídica del municipio, Lino de la Barrera, quien explicó que la redefinición de los distritos no cambió la titularidad legal del inmueble y afirmó que seguirá funcionando solo como mercado público.

Por otro lado, la alcaldesa de Surquillo comentó que esto se puede tomar como una "amenaza", ya que el espacio pertenece históricamente al pueblo surquillano.

¿Por qué fue clausurado el Mercado N°1?

El emblemático y reconocido Mercado N.o 1 de Surquillo, fue oficialmente clausurado en agosto de 2023 debido a condiciones críticas de insalubridad y seguridad.