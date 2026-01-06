¿Desde qué edad puedo tener mi DNI electrónico? Esto es lo que dice RENIEC en 2026
RENIEC informó que los menores de edad podrán acceder al DNI electrónico, teniendo en cuenta algunos requisitos clave para el trámite.
El Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) es ahora el único en emitirse en 2026 por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), ya que el azul se despidió de la comunidad peruana durante el 2025 y dejó de tramitarse gradualmente. No obstante, frente a ello, muchos padres de familia se preguntan si la situación es igual en menores de edad.
Como se sabe, los niños y niñas del Perú cuentan con su DNI para identificación de color amarillo, pero, ahora este también quedó en el pasado, pues ellos también tienen la opción de poder acceder a su DNI en versión electrónico sin problemas. Aunque estos seguirán teniendo validez hasta su fecha de vigencia, como los azules, la realidad es que ya se puede procesar el 3.0 para los más pequeños del hogar.
DNI electrónico se puede tramitar para menores de edad/ FOTO: Facebook
Es importante tener en cuenta que, el costo para la emisión del primer DNI electrónico es de 41 soles, pero solo en algunos casos. Para menores el precio a pagar es de S/ 16.00 en cuanto a trámites regulares como duplicados o renovaciones, utilizando el código de tributo 00647.
¿Cómo sacar el DNI electrónico para menores?
- Paga lo correspondiente.
- Ahora ve a un Centro de Atención del Reniec o un Centro MAC.
- Cumple con los requisitos solicitados al registrador y preséntalos.
- Finalmente recoge el DNI.
¿Dónde pagar el DNI electrónico para menores?
Puedes efectuar el pago solicitado por el servicio por medio del Banco de la Nación o también acceder fácilmente en línea a través de la web de RENIEC.
¿Cuál es la vigencia del DNI electrónico en Perú?
El plazo de caducidad es de 3 años para menores hasta los 12 y 10 años para adultos. El trámite es obligatorio y se puede realizar por primera vez o para renovar.
¿Cómo saber si mi DNI está listo para recoger?
- Ingresa al siguiente enlace: https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm.
- Una vez dentro, selecciona si quieres obtener la información colocando el número de tu DNI o el número de solicitud de tu trámite.
- Ahora, ingresa el número correspondiente y haz clic en Consultar.
- Finalmente te saldrá el estado de tu trámite y podrás saber si está listo para ir por él.
