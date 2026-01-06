¿Cómo saber si tu DNI está listo para recoger? Esta es la GUÍA para hacerle seguimiento al trámite en 2026

Este enero 2026, muchos de los peruanos se encuentran en medio de la realización de su trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea en duplicado, renovación o quizá emisión por primera vez en el caso de que se trate del electrónico. Ante ello, es necesario tener en cuenta algunos puntos clave sobre el procedimiento.

En el caso de que se haya hecho la gestión para poder procesar la documentación durante los últimos días, crece la duda de cómo corroborar en qué estado está y cómo saber en qué momento se debe ir a recogerlo a las oficinas del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

Estado de trámite de DNI puede ser consultado en línea fácilmente gracias a la web de RENIEC / FOTO: RENIEC

¿Cuál es el costo del DNI y DNI electrónico?

El DNI azul tiene un costo de S/30.00 (código 02121) y el DNI electrónico, por otro lado, cuenta con un valor de S/41.00 (código 00525). En ambos casos se puede realizar el pago, ya sea en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.

¿Cómo verificar si el DNI está listo para recoger?

Ingresa al enlace de consulta: https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm.

Ahora elige si deseas enterarte de la data con el número de tu DNI o el número de solicitud de tu trámite.

Ahora coloca el número correspondiente y haz clic en Consultar.

AQUÍ adentro te saldrá el progreso de tu trámite, ya sea que hayas solicitado un DNI por primera vez, la renovación del DNI electrónico o cualquier otro tipo de documento.

¿Cuáles son las fases del estado de DNI?

Iniciado: trámite ingresado.

En proceso: muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6.

En agencia: al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del Reniec

Entregado: ya recogiste el DNI.

Observado/Anulado.

¿Qué hacer si anularon mi trámite de DNI?

Si no aprobaron tu trámite de DNI, entonces es probable que se haya dado por un error en la foto, si fue virtual, o por alguna observación. En este caso, debes contactar al Reniec vía CHAT RENIEC, llamar a sus centrales (315-2700 / 315-4000) o acercarte a un Centro MAC/RENIEC para saber cómo solucionar.