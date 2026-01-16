Reniec CONFIRMÓ 33 puntos de campañas para DNI electrónico GRATIS en Perú: consulta el LINK oficial
El RENIEC ofrece una importante iniciativa para que los ciudadanos puedan acceder al trámite de DNI sin costo alguno. Conoce a dónde acudir.
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado que brindará atención gratuita a los ciudadanos del Perú para que puedan realizar el trámite de su Documento Nacional de Identidad (DNI) sin tener que pagar ningún monto correspondiente al concepto. ¿Sabes en qué zonas y distritos será?
Según lo que se publicó por la entidad, son 33 puntos en todo el país los que estarán disponibles para poder acudir y acceder a la gestión del DNI electrónico gratuito. Con esta facilidad, se busca responder a la necesidad de la alta demanda registrada durante estas primeras semanas del mes.
DNI electrónico podrá ser entregado de manera gratuita en 33 puntos del Perú / FOTO: RENIEC
Se trata de una importante iniciativa llamada "Verano Inclusivo", que está dirigida principalmente a los menores de edad, ciudadanos adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Conoce AQUÍ qué lugares han sido habilitados para este proceso.
¿Dónde serán las campañas de DNIe gratis?
Los datos de ubicación de cada centro donde se puede realizar el trámite de forma gratuita, las fechas y los horarios en los que se desarrollará la jornada, podrán ser consultados a través del siguiente LINK: https://www.datawrapper.de/_/9NI50/
En el enlace se puede verificar que así como en Lima varios distritos se han unido a la campaña, también hay algunas provincias con espacios disponibles para llevar a cabo las jornadas.
Trámites autorizados para las campañas de DNIe gratis en 2026?
Solo pueden hacer uso del beneficio las personas que están realizando el trámite del documento por primera vez, así como quienes busquen aplicar a renovaciones, duplicados o actualización de datos.
Beneficios del DNI electrónico?
- Seguridad mejorada contra falsificaciones
- Permite firmar documentos digitalmente con validez legal
- Facilita trámites en línea (como pedir actas) sin filas, habilita el voto electrónico, y agiliza la identificación en servicios públicos y privados.
- Chip seguro
