Reniec amplía horarios en Lima para trámites de DNI electrónico este 2026: ¿En qué sedes aplica?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado que algunas sedes en Lima extenderán sus horarios para brindar el servicio de recojo y trámites de DNI electrónico, y así asegurarse de que no se presenten dificultades para sus usuarios.

Ahora que ha iniciado un nuevo año, la entidad confirmó que serán 18 de sus sedes ubicadas en la capital, las que ampliarán su jornada y será una medida vigente durante todo enero de 2026. Conoce a continuación todos los datos sobre esta novedad.

¿Qué tramites se realizan en este horario especial?

Es clave señalar que el horario especial está dirigido exclusivamente a trámites y entrega de DNIe. No obstante, el horario habitual, de 8:45 a 16:45, seguirá su curso para la atención de los otros servicios como registros civiles, certificaciones y demás.

RENIEC anuncia trámites de DNIe en sedes con horario extendido / FOTO: RENIEC

Sedes que atenderán con nuevo horario

De 6:15 A.M a 07:45 P.M

OR Miraflores

OR Independencia

OR Jesús María

OR San Martín de Porres

OR Cercado de Lima

Agencia Cañete

De 6:15 a 4:45 P.M

R Santa Anita

OR Puente Piedra

OR Áncash

OR San Borja

OR San Juan de Lurigancho

OR San Juan de Miraflores

OR Callao

Agencia Huaral

Agencia Chancay

OR Chosica

OR Barranca

Beneficios del DNI electrónico

El DNIe permite realizar trámites a través de internet desde la comodidad del hogar y en cualquier momento. Conoce AQUÍ que otros aportes tiene este documento.