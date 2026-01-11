- Hoy:
Reniec amplía horarios en Lima para trámites de DNI electrónico este 2026: ¿En qué sedes aplica?
Si quieres recoger o tramitar el DNI electrónico, RENIEC te ofrece la solución este verano con un horario extendido en sus oficinas.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado que algunas sedes en Lima extenderán sus horarios para brindar el servicio de recojo y trámites de DNI electrónico, y así asegurarse de que no se presenten dificultades para sus usuarios.
Municipalidad de Comas ofrece importante beneficio para vecinos: DNI será gratuito hasta febrero 2026
Ahora que ha iniciado un nuevo año, la entidad confirmó que serán 18 de sus sedes ubicadas en la capital, las que ampliarán su jornada y será una medida vigente durante todo enero de 2026. Conoce a continuación todos los datos sobre esta novedad.
¿Qué tramites se realizan en este horario especial?
Es clave señalar que el horario especial está dirigido exclusivamente a trámites y entrega de DNIe. No obstante, el horario habitual, de 8:45 a 16:45, seguirá su curso para la atención de los otros servicios como registros civiles, certificaciones y demás.
RENIEC anuncia trámites de DNIe en sedes con horario extendido / FOTO: RENIEC
Sedes que atenderán con nuevo horario
De 6:15 A.M a 07:45 P.M
- OR Miraflores
- OR Independencia
- OR Jesús María
- OR San Martín de Porres
- OR Cercado de Lima
- Agencia Cañete
De 6:15 a 4:45 P.M
- R Santa Anita
- OR Puente Piedra
- OR Áncash
- OR San Borja
- OR San Juan de Lurigancho
- OR San Juan de Miraflores
- OR Callao
- Agencia Huaral
- Agencia Chancay
- OR Chosica
- OR Barranca
Beneficios del DNI electrónico
El DNIe permite realizar trámites a través de internet desde la comodidad del hogar y en cualquier momento. Conoce AQUÍ que otros aportes tiene este documento.
- Identidad digital
- Acceso a servicios digitales
- Firma digital
- Agilidad en gestiones
