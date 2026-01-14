- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
¿Cuándo sale la lista de preseleccionados de Beca 18 2026? Conoce el cronograma de los resultados
Los postulantes podrán verificar si han superado la primera fase del concurso accediendo a la plataforma web de PRONABEC, donde se publicarán los resultados.
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) del Ministerio de Educación (MINEDU) lanzó la convocatoria 2026 de Beca 18, por lo que ahora los postulantes están atento a la publicación de la lista de preseleccionados. ¿Cuándo se dará a conocer esta información? Revisa el cronograma completo.
¿Cuándo sale la lista de preseleccionados Beca 18 2026?
Es importante destacar que la lista de preseleccionados de Beca 18 es un registro oficial donde se conocerá qué postulantes han superado la primera fase del concurso y continúan en carrera para obtener una beca integral. En tanto, PRONABEC informó en qué fecha se realizará su publicación.
"La lista de preseleccionados se publicará en enero de 2026. Durante ese mes se realizarán las acciones necesarias, en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, para garantizar la continuidad del concurso", informó el programa nacional a todos los interesados en conocer los resultados.
Pronabec publicará la lista de preseleccionados de Beca 18 en enero de 2026.
¿Cómo ver la lista de preseleccionados de Beca 18 2026?
Para acceder a la lista de preseleccionados de Beca 18 2026 y comprobar si apareces entre los postulantes habilitados para continuar en el proceso, debes ingresar a la plataforma web de PRONABEC, donde se publica toda la información oficial del concurso, incluyendo listas de resultados.
- Lista de preseleccionados de Beca 18 2026: ver resultados aquí
Una vez que se publique la lista, podrás buscar tu nombre o número de DNI para verificar si estás incluido en los preseleccionados de Beca 18. Recuerda que además del portal web, Pronabec envía notificaciones automáticas al correo electrónico que registraste cuando te inscribiste.
Cronograma de la convocatoria Beca 18 2026
Pronabec confirmó que la lista de preseleccionados de Beca 18 2026 será publicada durante enero de 2026, luego de reprogramarse respecto al cronograma original. Revisa las fechas en las que se llevará a cabo las fases de la convocatoria:
- Inscripción y Examen Nacional de Preselección: septiembre - noviembre 2025
- Lista de preseleccionados publicada: enero 2026
- Selección y resultados finales: marzo 2026
- Segundo periodo de selección: marzo - junio 2026
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90