¿Cuándo sale la lista de preseleccionados de Beca 18 2026? Conoce el cronograma de los resultados

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) del Ministerio de Educación (MINEDU) lanzó la convocatoria 2026 de Beca 18, por lo que ahora los postulantes están atento a la publicación de la lista de preseleccionados. ¿Cuándo se dará a conocer esta información? Revisa el cronograma completo.

¿Cuándo sale la lista de preseleccionados Beca 18 2026?

Es importante destacar que la lista de preseleccionados de Beca 18 es un registro oficial donde se conocerá qué postulantes han superado la primera fase del concurso y continúan en carrera para obtener una beca integral. En tanto, PRONABEC informó en qué fecha se realizará su publicación.

"La lista de preseleccionados se publicará en enero de 2026. Durante ese mes se realizarán las acciones necesarias, en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, para garantizar la continuidad del concurso", informó el programa nacional a todos los interesados en conocer los resultados.

¿Cómo ver la lista de preseleccionados de Beca 18 2026?

Para acceder a la lista de preseleccionados de Beca 18 2026 y comprobar si apareces entre los postulantes habilitados para continuar en el proceso, debes ingresar a la plataforma web de PRONABEC, donde se publica toda la información oficial del concurso, incluyendo listas de resultados.

Una vez que se publique la lista, podrás buscar tu nombre o número de DNI para verificar si estás incluido en los preseleccionados de Beca 18. Recuerda que además del portal web, Pronabec envía notificaciones automáticas al correo electrónico que registraste cuando te inscribiste.

Cronograma de la convocatoria Beca 18 2026

Pronabec confirmó que la lista de preseleccionados de Beca 18 2026 será publicada durante enero de 2026, luego de reprogramarse respecto al cronograma original. Revisa las fechas en las que se llevará a cabo las fases de la convocatoria: