App del Banco de la Nación se cayó: usuarios presentan quejas ante las constantes fallas de la plataforma

El Banco de la Nación suma miles de clientes a nivel nacional, quienes a diario usan sus diversos canales para realizar trámites financieros. Sin embargo, en las recientes semanas, la entidad bancaria ha informado de fallos constantes en su plataforma móvil, provocando que el público no tenga acceso a la app.

Este último miércoles 25 de febrero, el Banco de la Nación publicó un comunicado informando que la App BN está fuera de servicio. Esta noticia generó molestia en las redes sociales, ya que el problema es recurrente e impide el normal funcionamiento de los procedimientos en dicha plataforma.

Banco la Nación emitió un comunicado respecto a la caída de su app.

"Estimados clientes: Les informamos que la app BN se encuentra temporalmente fuera de servicio. Estamos trabajando para restablecer el servicio a la brevedad.", se informó a la comunidad mediante los respectivos canales, asimismo, se brindó indicaciones respecto a la app BN de los dispositivos.

El Banco de la Nación manifestó su descargo y recomendó mantener instalada la app. "Nos disculpamos por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. Por favor, no desinstale la app BN, ya que, si lo hace, deberá afiliarse nuevamente a la clave dinámica digital.", agregó.

¿Qué hacer mientras se reintegra el sistema de la app BN?

Mientras se restablece el sistema de la app del Banco de la Nación, se recomienda a los usuarios mantener la calma y optar por canales alternativos para realizar sus operaciones. Entre las principales medidas están acudir a agencias o cajeros automáticos para retiros y consultas, utilizar agentes autorizados cercanos para pagos básicos.