Pago de ONP a domicilio: ¿Qué jubilados reciben su pensión este 15 y 16 de febrero? Consulta AQUÍ

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) inició los pagos de pensión a domicilio el pasado 12 de febrero con la zona de Lima Norte y actualmente sigue avanzando el cronograma de entrega para todos los jubilados que reciben su dinero bajo esta modalidad.

Este servicio gratuito permite a los ciudadanos recibir su pensión en su hogar y es ideal para personas con movilidad reducida o avanzada edad, pues de esta manera, evita que se trasladen a agencias bancarias y tengan que estar enfrentándose a las largas filas.

Frente a ello, es necesario que todos los pensionistas puedan conocer con precisión qué día se visitará su vivienda para que estén atentos y al tanto de la llegada de los representantes encargados. AQUÍ te dejamos las fechas que debes considerar.

Pagos de ONP vía Banco de la Nación, terminaron el 11 de febrero / FOTO: ONP

Cronograma de pago a domicilio

Lima Norte (jueves 12 al sábado 14 de febrero): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Sur (domingo 15 y lunes 16 de febrero): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Centro (martes 17 al jueves 19 de febrero): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia. Segunda visita (viernes 20 y sábado 21 de febrero): destinada a pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera programación.

¿Cómo solicitar el pago de pensión a domicilio?