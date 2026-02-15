- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Platense
- Cruz Azul vs Tigres
- Sport Huancayo vs Cajamarca
- Melgar vs Moquegua
- Liga Peruana de Vóley
Pago de ONP a domicilio: ¿Qué jubilados reciben su pensión este 15 y 16 de febrero? Consulta AQUÍ
El pago de pensión a domicilio empezó a darse para los ciudadanos que se encuentran registrado bajo esta modalidad. ¿A quiénes les corresponde?
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) inició los pagos de pensión a domicilio el pasado 12 de febrero con la zona de Lima Norte y actualmente sigue avanzando el cronograma de entrega para todos los jubilados que reciben su dinero bajo esta modalidad.
Este servicio gratuito permite a los ciudadanos recibir su pensión en su hogar y es ideal para personas con movilidad reducida o avanzada edad, pues de esta manera, evita que se trasladen a agencias bancarias y tengan que estar enfrentándose a las largas filas.
Frente a ello, es necesario que todos los pensionistas puedan conocer con precisión qué día se visitará su vivienda para que estén atentos y al tanto de la llegada de los representantes encargados. AQUÍ te dejamos las fechas que debes considerar.
Pagos de ONP vía Banco de la Nación, terminaron el 11 de febrero / FOTO: ONP
Cronograma de pago a domicilio
- Lima Norte (jueves 12 al sábado 14 de febrero): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.
- Lima Sur (domingo 15 y lunes 16 de febrero): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
- Lima Centro (martes 17 al jueves 19 de febrero): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.
- Segunda visita (viernes 20 y sábado 21 de febrero): destinada a pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera programación.
¿Cómo solicitar el pago de pensión a domicilio?
- Entra a onpvirtual.pe y selecciona "Cobro pensión", luego "Quiero solicitar pago a domicilio".
- Ingresa su DNI y clave virtual. Si no la tiene, puede generarla ahí mismo en la opción "Clave virtual".
- Llena el formulario con sus datos personales, correo electrónico, teléfono y la dirección exacta donde desea recibir el pago, agregando referencias para facilitar la ubicación.
- Finalmente, llegará un mensaje confirmando el envío de su solicitud y la programación para el próximo mes.
- 1
Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: ¿Pronabec confirmó la fecha de publicación? Revisa lo último
- 2
Sedapal confirma que 8 distritos no tendrán agua este 15 de febrero: zonas y horarios del corte
- 3
Minedu y Pronabec anuncian cambios DRÁSTICOS para el otorgamiento de Beca-18: se confirma su reestructuración
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90