- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Cienciano
- Perú vs Ecuador
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ONP inició pago de pensión a domicilio con AUMENTO: consulta quiénes cobran hasta el 14 de febrero
Los ciudadanos jubilados que están afiliados al sistema de ONP, ya empezaron a recibir sus pensiones desde la comodidad de sus viviendas.
El pasado miércoles 11 de febrero de 2026, se acabó el pago de pensiones para los jubilados que cobraban bajo la modalidad de cronograma por letra inicial del apellido paterno en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Por lo tanto, desde este jueves 12 iniciaron los demás depósitos correspondientes a este segundo mes del año.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
De acuerdo a lo que dicen las fuentes oficiales del Estado del Perú, a partir del pasado 12, recibirán su abono los 66 299 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, además de la pensión a domicilio.
Este periodo de cobros desde la comodidad del hogar se extenderá hasta el próximo sábado 21 de febrero, pero es importante tener en cuenta los detalles sobre qué zonas se irán visitando conforme indica el cronograma de fechas clave, organizado y publicado por la ONP.
Pago de pensiones a domicilio inició el 121 de febrero / FOTO: ONP
Cronograma de pago de pensión a domicilio
- Lima Norte (12 al 14 de febrero): Aquí se incluyen distritos como Ancón, Callao, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Ventanilla, entre otros.
- Lima Sur (15 y 16 de febrero): Estos días se pagará en Barranco, Chorrillos, Lurín, Miraflores, San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo.
- Lima Centro (17 al 19 de febrero): Se visitarán las zonas como Ate, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Rímac, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.
- Segunda visita- rezagados (El 20 y 21 de febrero): Se realizará una jornada adicional para quienes no se encontraban en la primera oportunidad.
Pensionistas cobran con AUMENTO en febrero
A fines del 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aumentó la pensión máxima a S/ 1.000 y aprobó un reajuste de S/ 100. El nuevo monto de pensión entregado a jubilados del régimen general que hayan cumplido 20 años de aportes es de S/ 1.000, para los que se jubilen y reciban pensión a partir del 1 de enero de 2026
Asimismo, se brindará un aumento de S/ 100 está dirigido a quienes vienen cobrando pensión definitiva (de jubilación por más de 20 años o pensión de invalidez) hasta el 31 de diciembre de 2025.
Cronograma para pensionistas del DL 19990
- A - C: viernes 6 de febrero
- D -L: lunes 9 de febrero
- M - Q: martes 10 de febrero
- R - Z: miércoles 11 de febrero
Canales de atención de ONP
Si quieres información personalizada sobre pensiones o demás conceptos relacionados a ONP, puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
- 1
ONP inició pago de pensión a domicilio con AUMENTO: consulta quiénes cobran hasta el 14 de febrero
- 2
Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: ¿Pronabec confirmó la fecha de publicación? Revisa lo último
- 3
Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
d'Uchis Sweets & Cakes
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!
PRECIOS/ 79.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90