ONP inició pago de pensión a domicilio con AUMENTO: consulta quiénes cobran hasta el 14 de febrero

El pasado miércoles 11 de febrero de 2026, se acabó el pago de pensiones para los jubilados que cobraban bajo la modalidad de cronograma por letra inicial del apellido paterno en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Por lo tanto, desde este jueves 12 iniciaron los demás depósitos correspondientes a este segundo mes del año.

De acuerdo a lo que dicen las fuentes oficiales del Estado del Perú, a partir del pasado 12, recibirán su abono los 66 299 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, además de la pensión a domicilio.

Este periodo de cobros desde la comodidad del hogar se extenderá hasta el próximo sábado 21 de febrero, pero es importante tener en cuenta los detalles sobre qué zonas se irán visitando conforme indica el cronograma de fechas clave, organizado y publicado por la ONP.

Pago de pensiones a domicilio inició el 121 de febrero / FOTO: ONP

Cronograma de pago de pensión a domicilio

Lima Norte (12 al 14 de febrero): Aquí se incluyen distritos como Ancón, Callao, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Ventanilla, entre otros.

(12 al 14 de febrero): Aquí se incluyen distritos como Ancón, Callao, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Ventanilla, entre otros. Lima Sur (15 y 16 de febrero): Estos días se pagará en Barranco, Chorrillos, Lurín, Miraflores, San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo.

(15 y 16 de febrero): Estos días se pagará en Barranco, Chorrillos, Lurín, Miraflores, San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo. Lima Centro (17 al 19 de febrero): Se visitarán las zonas como Ate, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Rímac, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

(17 al 19 de febrero): Se visitarán las zonas como Ate, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Rímac, San Juan de Lurigancho y Santa Anita. Segunda visita- rezagados (El 20 y 21 de febrero): Se realizará una jornada adicional para quienes no se encontraban en la primera oportunidad.

Pensionistas cobran con AUMENTO en febrero

A fines del 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aumentó la pensión máxima a S/ 1.000 y aprobó un reajuste de S/ 100. El nuevo monto de pensión entregado a jubilados del régimen general que hayan cumplido 20 años de aportes es de S/ 1.000, para los que se jubilen y reciban pensión a partir del 1 de enero de 2026

Asimismo, se brindará un aumento de S/ 100 está dirigido a quienes vienen cobrando pensión definitiva (de jubilación por más de 20 años o pensión de invalidez) hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cronograma para pensionistas del DL 19990

A - C: viernes 6 de febrero

viernes 6 de febrero D -L: lunes 9 de febrero

lunes 9 de febrero M - Q: martes 10 de febrero

martes 10 de febrero R - Z: miércoles 11 de febrero

Canales de atención de ONP

Si quieres información personalizada sobre pensiones o demás conceptos relacionados a ONP, puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.