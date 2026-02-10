Pagos ONP de febrero 2026: conoce AQUÍ si te toca cobrar la pensión con AUMENTO este miércoles 11

0
Los depósitos de ONP este febrero de 2026 llegan con una novedad: 100 soles de incremento para jubilados que cumplan las condiciones.

ONP: pagos de pensiones siguen su curso
ONP: pagos de pensiones siguen su curso
Los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) están cobrando sus pensiones durante esta semana de febrero 2026, por lo cual la expectativa crece por conocer en qué fecha les corresponde acudir a recibir el dinero, mucho más siendo el primer mes con AUMENTO en los montos.

Desde el pasado viernes 6 de febrero se inició con el depósito de las nuevas cifras con incremento para los jubilados a través del Banco de la Nación. Esto, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) subiera el monto de la pensión máxima a S/ 1.000 y aprobara un reajuste para cada uno de los ciudadanos en el sistema que cumpla con los requisitos.

Como se sabe, el beneficio de hasta S/ 100, únicamente está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez con pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

ONP

Pagos de pensiones en ONP iniciaron el 6 de febrero / FOTO: Difusión

¿Quiénes no reciben el aumento de ONP?

  • Los derechohabientes. Es decir, ni los esposos ni hijos que cobran pensiones (por viudez y orfandad)
  • Grupo de pensionistas que reciben la pensión mínima de la ONP, y que ya aumentó en enero de 2025, de S/ 500 a S/ 600.
  • Otros jubilados que reciben pensiones proporcionales.

Cronograma de pago de ONP

  • A - C: 6 de febrero
  • D - L: 9 de febrero
  • M - Q: 10 de febrero
  • R - Z: 11 de febrero
  • 12 de febrero: pensionistas de regímenes especiales como 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿Cuándo inicia el pago de pensión a domicilio de ONP en febrero?

Se señala que el abono a domicilio de ONP se llevará a cabo desde el próximo lunes 16 hasta el sábado 21 de febrero, fechas distribuidas para las diferentes zonas de Lima.

Canales de atención de ONP 2026

En el caso de tener dudas o requerir información adicional, puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

