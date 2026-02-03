Pagos de ONP 2026: verifica AQUÍ si cobras el MONTO EXTRA en la pensión de febrero

Las autoridades del Estado peruano han establecido que los ciudadanos afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), tengan un reajuste en los montos de sus respectivas pensiones para el mes de febrero, por lo cual muchos se encuentran a la expectativa de cuándo iniciarán los pagos.

Como se sabe, desde principios de año se determinó que los pensionistas cobren ahora 100 soles más en sus depósitos mensuales, esto con la finalidad de continuar con el compromiso de brindarles una mejor calidad de vida a todos aquellos jubilados que están dentro del sistema público.

Así pues, se confirmó que desde el viernes 6 al jueves 12 de febrero, se efectuará el pago de pensiones a 772 372 asegurados a nivel nacional, quienes no solo percibirán la cifra habitual, sino que ahora también verán reflejado el aumento correspondiente, más un monto adicional.

ONP anunció pagos de pensiones con aumento / FOTO: Banco de la Nación.

Monto extra en febrero para pensiones de ONP

¿De qué trata este extra en los abonos? Se ha informado que, además del incremento de hasta S/ 100 que ya se conoce, al mismo tiempo llegará el pago que debió hacerse en enero. Dado que las planillas de pago de ese mes ya estaban listas, el monto no se llegó a entregar en la cuentas.

Esto quiere decir que durante el segundo mes del año, los pensionistas percibirán también el monto que quedó pendiente de enero; lo cual resulta en que la cifra de S/ 100 extra de ese mes se unirá al reajuste de S/ 100 de febrero.

¿Quiénes reciben el aumento de ONP?

El incremento está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez con pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Cronograma de pagos de ONP

Apellidos A-C: viernes 6 de febrero

Apellidos D-L: lunes 9 de febrero

Apellidos M-Q: martes 10 de febrero

Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero

Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero

Pago a domicilio: del jueves 12 de febrero al sábado 21 de febrero.

Canales de atención de ONP

La entidad puso a disposición de los usuarios el servicio telefónico "ONP Te escucha", llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, en el horario de las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.