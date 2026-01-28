La mejor noticia para pensionistas: desde febrero cobrarán aumento de pago ONP 2026 según el cronograma

Tal y como se anunció, los pensionistas del Perú podrán acceder al aumento de monto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) desde este mes de febrero 2026. Esta medida se otorgará mediante un cronograma establecido, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno. Revisa las fechas en las que se podrá cobrar mediante agencias del Banco de la Nación.

Cabe señalar que los beneficiarios serán más de 237,000 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez, según el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF. Además, la disposición indica que el monto máximo se eleva hasta S/ 1.000, pero solo para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.

Cronograma de pagos ONP febrero 2026

La ONP dio a conocer el cronograma oficial de pagos para el mes de febrero de 2026, dirigido a los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 y otros regímenes administrados por la entidad. Conoce las fechas según la letra inicial del apellido paterno:

A – C: 6 de febrero

D – L: 9 de febrero

M – Q: 10 de febrero

R – Z: 11 de febrero.

Cronograma de pago de pensiones ONP de febrero 2026.

Cabe señalar que la ONP informó que el pago de las pensiones con el nuevo incremento correspondiente se realizará junto con el abono de febrero del 2026, debido a que la planilla del mes de enero ya se encontraba procesada y que el pago se inició el pasado 12 de enero para los pensionistas.

Por otro lado, la Oficina de Normalización Previsional también precisó que los pensionistas que podrán acceder a este aumento del 2026 son aquellos que tienen pensión definitiva al 31 de diciembre del 2025, es decir, que el derecho al cobro haya sido reconocido antes de esa fecha. Conoce las otras condiciones: