Pensiones de ONP para este 10 de febrero: ¿Qué jubilados cobran? Verifica AQUÍ si te corresponde

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirmó que los ciudadanos ya pueden cobrar sus respectivas pensiones durante estos primeros días de febrero, según lo que indica el cronograma oficial. Este pago inició el pasado viernes 6 y se extenderá aún hasta el siguiente jueves 12.

Este mes, el abono que se entrega tiene un monto adicional que ha alegrado a los miles de afiliados en el sistema, pues serán 100 soles extra que se pagarán por primera vez a partir de febrero 2026, gracias a uno de los decretos que promulgó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobado a fines del 2025.

Bajo este contexto, muchos no conocen todavía qué día les corresponde cobrar, por lo cual es importante tener claro todas las fechas que se han establecido, empezando por los adultos mayores que podrán recibir su dinero este martes 10 de febrero. AQUÍ te dejamos la información que necesitas.

El pago de ONP con aumento se inició desde el pasado viernes 6 de febrero de 2026 / FOTO: Banco de la Nación

Cronograma de pagos de ONP, febrero 2026

Apellidos A-C: viernes 6 de febrero

Apellidos D-L: lunes 9 de febrero

Apellidos M-Q: martes 10 de febrero

Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero

Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero

Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero

Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero

El pago por convenios internacionales se hará el viernes 13 de febrero

¿Quiénes acceden al incremento de 100 soles en ONP?

Esta nueva medida únicamente beneficiará a jubilados con al menos 20 años de aportes y a quienes cuentan con una pensión por invalidez vigente al 31 de diciembre de 2025.

Aumento de 30 soles a pensiones de ONP

En los últimos días se ha hablado de otro incremento, además del de 100 soles, este tiene un valor de 30 soles y se dirige a los jubilados del régimen del Decreto Ley Nº 20530, que hayan cumplido 65 años o más de edad, al 31 de diciembre de 2025, cuyo valor anualizado no exceda el importe de 28 UIT (S/154 mil, al valor de 2026).