ONP pago de pensiones en febrero 2026: ¿A qué jubilados les toca cobrar este lunes 9?

El aumento de pensiones en febrero llegó desde el pasado viernes 6 a todas las cuentas de los jubilados de ONP. ¿Qué sigue en el cronograma?

Daniela Alvarado
ONP: revisa el cronograma de pensiones en febrero 2026
ONP: revisa el cronograma de pensiones en febrero 2026 | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) inició con el pago de las pensiones para los ciudadanos afiliados al sistema, desde el pasado viernes 6 de febrero. El cronograma sigue avanzando y más jubilados están a la espera de lo que será su depósito con aumento.

Este mes de febrero 2026, se estableció un nuevo incremento de S/ 100 para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, el cual asegura que 237 mil asegurados podrán desde ahora aprovechar un ingreso más óptimo que beneficiará a su calidad de vida.

Pese a que este aumento rige desde enero de 2026, su abono se efectúa conforme a lo que señalan las fechas de pago de ONP de febrero, ya que las planillas ya habían cerrado cuando la normativa fue anunciada.

ONP

Pagos de ONP empezaron en 6 de febrero de 2026 / FOTO: Banco de la Nación

¿Qué se necesita para cobrar el aumento de ONP?

Esta nueva medida alcanza a todos los jubilados que cuenten con al menos 20 años de aportes y a quienes mantienen una pensión por invalidez vigente al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo a lo que indica la información.

Cronograma de pensiones ONP en febrero

  • Apellidos A-C: viernes 6 de febrero
  • Apellidos D-L: lunes 9 de febrero
  • Apellidos M-Q: martes 10 de febrero
  • Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero
  • Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero
  • Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero
  • Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero
  • El pago por convenios internacionales se hará el viernes 13 de febrero

¿Quiénes no reciben el aumento de ONP?

El monto adicional no aplica a pensionistas de derecho derivado, como viudez, orfandad o ascendencia, ni a quienes perciben pensiones provisionales o pensiones proporcionales de 10 y 15 años de aportes, ya que estas últimas fueron reajustadas en enero de 2025 y además, se les aumentó la pensión mínima.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

