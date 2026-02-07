- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Universitario
- ADT vs Sport Boys
- Barcelona vs Mallorca
- River vs Tigre
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ONP pago de pensiones en febrero 2026: ¿A qué jubilados les toca cobrar este lunes 9?
El aumento de pensiones en febrero llegó desde el pasado viernes 6 a todas las cuentas de los jubilados de ONP. ¿Qué sigue en el cronograma?
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) inició con el pago de las pensiones para los ciudadanos afiliados al sistema, desde el pasado viernes 6 de febrero. El cronograma sigue avanzando y más jubilados están a la espera de lo que será su depósito con aumento.
Este mes de febrero 2026, se estableció un nuevo incremento de S/ 100 para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, el cual asegura que 237 mil asegurados podrán desde ahora aprovechar un ingreso más óptimo que beneficiará a su calidad de vida.
Pese a que este aumento rige desde enero de 2026, su abono se efectúa conforme a lo que señalan las fechas de pago de ONP de febrero, ya que las planillas ya habían cerrado cuando la normativa fue anunciada.
Pagos de ONP empezaron en 6 de febrero de 2026 / FOTO: Banco de la Nación
¿Qué se necesita para cobrar el aumento de ONP?
Esta nueva medida alcanza a todos los jubilados que cuenten con al menos 20 años de aportes y a quienes mantienen una pensión por invalidez vigente al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo a lo que indica la información.
Cronograma de pensiones ONP en febrero
- Apellidos A-C: viernes 6 de febrero
- Apellidos D-L: lunes 9 de febrero
- Apellidos M-Q: martes 10 de febrero
- Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero
- Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero
- Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero
- Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero
- El pago por convenios internacionales se hará el viernes 13 de febrero
¿Quiénes no reciben el aumento de ONP?
El monto adicional no aplica a pensionistas de derecho derivado, como viudez, orfandad o ascendencia, ni a quienes perciben pensiones provisionales o pensiones proporcionales de 10 y 15 años de aportes, ya que estas últimas fueron reajustadas en enero de 2025 y además, se les aumentó la pensión mínima.
- 1
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNSAAC 2026-I: LINK para acceder a ver tu puntaje alcanzado
- 2
Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
- 3
Municipalidad de Chorrillos da la mejor noticia para vecinos: inician labores de limpieza masiva en el distrito
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90