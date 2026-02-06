Inició el pago para jubilados de ONP: ¿Quiénes cobran su pensión HOY, 6 de febrero? Consulta si estás en la lista
Los ciudadanos jubilados de ONP, empiezan con los cobros de sus pensiones a partir de HOY, viernes 6 de febrero de 2026. Verifica AQUÍ si eres uno de los beneficiarios.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) acaba de iniciar con el pago de pensiones para los jubilados inscritos en el sistema, por lo cual muchos se preguntan si les corresponde ser de los primeros en cobrar durante este viernes 6 de febrero o todavía se debe esperar, de acuerdo a lo que indica el cronograma oficial.
PUEDES VER: Pensionistas ONP cobrarán aumento de 30 soles desde febrero: ¿qué requisitos se deben cumplir?
El depósito de las pensiones este mes llega con un reajuste que ha beneficiado a los miles de ciudadanos en el Perú, quienes mensualmente reciben un monto específico por parte de la entidad, con la finalidad de que puedan solventar sus necesidades en miras de una mejor calidad de vida.
Se trata de un aumento de 100 soles que se anunció desde principios del año 2026, pero que recién se verá reflejado en la cifra programada para febrero, puesto que en enero las planillas ya habían cerrado y no se podía realizar el cambio de los abonos. Por este motivo, el pago de este mes era muy esperado por los adultos mayores favorecidos.
Pago de ONP empieza este viernes 6 de febrero para pensionistas / FOTO: Banco de la Nación
Incremento de pensiones de ONP
Según lo que ha señalado la ONP, serán aproximadamente 237 000 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones los que comenzarán a recibir hasta 100 soles adicionales en sus pensiones a partir de este segundo mes del año.
¿Quiénes cobran el aumento de pensiones de ONP?
Esta variación en el monto de las pensiones, se aplica únicamente a los que tienen pensión definitiva reconocida hasta el pasado 31 de diciembre de 2025 y, en el caso de jubilación, a quienes hayan alcanzado un mínimo de 20 años de aportes al sistema.
¿Hay que registrarse para recibir el aumento de 100 soles?
No. La ONP ha dado a conocer a los beneficiarios que no se necesita llevar a cabo algún registro o gestión externa para percibir el depósito respectivo con la elevación del monto, ya que este está siendo entregado de manera automática en la planilla de pagos.
Cronograma de ONP febrero 2026
- A - C: 6 de febrero
- D - L: 9 de febrero
- M - Q: 10 de febrero
- R - Z: 11 de febrero.
- 1
Municipalidad de Chorrillos da la mejor noticia para vecinos: inician labores de limpieza masiva en el distrito
- 2
Municipalidad de Lima inaugura moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
- 3
Distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas: Sedapal confirma corte este viernes 6 de febrero