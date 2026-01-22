Contrato Docente 2026: MINEDU confirma requisitos para renovar y acceder a nuevas plazas

Desde el pasado 9 de enero, el Ministerio de Educación (MINEDU) utilizó sus redes sociales oficiales para confirmar que los maestros en el Perú ya pueden acceder al proceso contratación docente para el año escolar 2026, el cual está programado para iniciar el próximo lunes 16 de marzo.

La entidad ha dejado claro que esta fase "incorpora mejoras para una gestión más eficiente y garantiza igualdad de oportunidades y la continuidad del servicio educativo", por lo cual es clave que los docentes puedan contar con la información necesaria para iniciar con su postulación.

En este contexto, se busca garantizar la cobertura de plazas en centros públicos de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva y todos aquellos profesionales que busquen obtener o renovar un contrato bajo criterios definidos por la normativa vigente, pueden participar. Conoce qué se requiere para realizar el trámite.

MINEDU confirmó proceso de Contrato Docente en 2026/ FOTO: Facebook

Requisitos para renovar o alcanzar plaza en la UGEL

Título profesional pedagógico

Título universitario con formación pedagógica

No tener impedimento para ejercer funciones públicas

Cumplir con el perfil requerido para la plaza

Para el caso específico de la renovación del mencionado contrato, se pide cumplir con condiciones especiales, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por los docentes:

Haber mantenido vínculo laboral durante el año anterior (2025)

Contar con una evaluación favorable de desempeño

Figurar en la relación de servidores aptos publicada por la UGEL o la Dirección Regional de Educación.

Etapas del Contrato Docente 2026

Las tres etapas a llevarse a cabo son las siguientes: Renovación del contrato docente, Contratación por resultados de la prueba nacional (PN) y Contratación por evaluación de expedientes.

Plazas para Contrato Docente 2026

La relación preliminar de plazas fue para contratación docente 2026, fue compartida. Estas se reparten en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Los vacantes disponibles pueden ser revisadas desde el LINK oficial que se ha autorizado por Minedu: https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/contrato.php