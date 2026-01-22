- Hoy:
- Partidos de hoy
- México vs Panamá
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Contrato Docente 2026: MINEDU confirma requisitos para renovar y acceder a nuevas plazas
El MINEDU ha confirmado que el proceso para contratación docente inició con algunas condiciones para que los maestros puedan postular.
Desde el pasado 9 de enero, el Ministerio de Educación (MINEDU) utilizó sus redes sociales oficiales para confirmar que los maestros en el Perú ya pueden acceder al proceso contratación docente para el año escolar 2026, el cual está programado para iniciar el próximo lunes 16 de marzo.
PUEDES VER: ¿Cuándo sale la lista de preseleccionados de Beca 18 2026? Conoce el cronograma de los resultados
La entidad ha dejado claro que esta fase "incorpora mejoras para una gestión más eficiente y garantiza igualdad de oportunidades y la continuidad del servicio educativo", por lo cual es clave que los docentes puedan contar con la información necesaria para iniciar con su postulación.
En este contexto, se busca garantizar la cobertura de plazas en centros públicos de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva y todos aquellos profesionales que busquen obtener o renovar un contrato bajo criterios definidos por la normativa vigente, pueden participar. Conoce qué se requiere para realizar el trámite.
MINEDU confirmó proceso de Contrato Docente en 2026/ FOTO: Facebook
Requisitos para renovar o alcanzar plaza en la UGEL
- Título profesional pedagógico
- Título universitario con formación pedagógica
- No tener impedimento para ejercer funciones públicas
- Cumplir con el perfil requerido para la plaza
Para el caso específico de la renovación del mencionado contrato, se pide cumplir con condiciones especiales, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por los docentes:
- Haber mantenido vínculo laboral durante el año anterior (2025)
- Contar con una evaluación favorable de desempeño
- Figurar en la relación de servidores aptos publicada por la UGEL o la Dirección Regional de Educación.
Etapas del Contrato Docente 2026
Las tres etapas a llevarse a cabo son las siguientes: Renovación del contrato docente, Contratación por resultados de la prueba nacional (PN) y Contratación por evaluación de expedientes.
Plazas para Contrato Docente 2026
La relación preliminar de plazas fue para contratación docente 2026, fue compartida. Estas se reparten en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Los vacantes disponibles pueden ser revisadas desde el LINK oficial que se ha autorizado por Minedu: https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/contrato.php
- 1
Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional
- 2
Municipalidad de Lima inició construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores
- 3
Municipalidad de La Victoria confirma buena noticia a hinchas de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90