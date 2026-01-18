Matrícula Digital 2026: GUÍA para crear un usuario y acceder al proceso este 19 de enero

El inicio del año escolar se aproxima cada vez más, por lo cual el Ministerio de Educación (MINEDU) ha dado a conocer cómo se llevará a cabo el proceso de matrícula para todos los alumnos. Este 2026, se ha implementado una nueva modalidad que iniciará el próximo 19 de enero.

Hablamos de la matrícula digital, la cual permite que los padres de familia y apoderados puedan inscribir a sus hijos en los centros educativos sin necesidad de acudir hasta el lugar, es decir realizando todo el trámite de manera online a través del celular, laptop o cualquier aparato digital similar.

Sin embargo, antes de iniciar con la gestión para matricular a los menores en un nuevo año lectivo, es clave tener en cuenta que se recomienda generar primero el usuario en la plataforma, para evitar contratiempos al momento de iniciar con cada paso del registro.

Padres de familia podrán tener la opción de acceder a la matrícula digital este 2026 / FOTO: MINEDU

¿Cómo crear un usuario digital de MINEDU para la matrícula digital?

Aunque este usuario no te asegura que la matrícula ya esté efectuada, con esta cuenta, los padres podrán acceder a información para la presentación de solicitudes de vacantes en colegios públicos.

Primero se tiene que ingresar desde el celular a la plataforma oficial https://matriculalima.drelm.gob.pe/

Luego es necesario seleccionar la opción "Crear usuario".

Ahora deberás registrar datos personales, como número de DNI, correo electrónico y celular.

Tras confirmarse el registro, el usuario quedará activo dentro del sistema de matrícula del Minedu.

¿Quiénes pueden acceder a la matrícula digital 2026?

Solo pueden utilizar este método los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público y a los que se trasladarán entre instituciones de educación básica regular.

¿Qué regiones tendrán activa la matrícula digital 2026?

La matrícula digital 2026 solo estará disponible en seis regiones del país : Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna.