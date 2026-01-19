Reportan fallos en la plataforma de Matrícula Digital 2026: ¿cuándo se podrá realizar el proceso?

Desde tempranas horas de este lunes 19 de enero, los padres de familia estuvieron atentos para ingresar en la plataforma de Matrícula Digital 2026 del Ministerio de Educación (Minedu) y solicitar una vacante de manera virtual. Sin embargo, en el primer día del proceso de inscripciones, la página colapsó.

Esta situación generó alerta entre los usuarios, quienes mediante las redes sociales expusieron la situación de la plataforma del Minedu, desde dificultades para ingresar al sistema, lentitud en la carga de la página, errores al momento de completar el registro y hasta un tiempo de espera de 5 horas.

Matrícula Digital 2026: ¿cuándo se podrá realizar el proceso?

Ante la actual problemática que presenta la página de Matrícula Digital 2026, las madres y padres de familia pueden ingresar a matriculalima.drelm.gob.pe/ desde un dispositivo electrónico conectado a internet y esperar el tiempo que indica para poder realizar el registro correspondiente.

"Ya está en la fila de espera. Gracias por su paciencia. Estamos manejando un alto volumen de tráfico y utilizando una fila virtual para limitar la cantidad de usuarios en el sitio web al mismo tiempo. Esto le garantizará la mejor experiencia en la fila posible.", precisa la plataforma del Ministerio de Educación.

La plataforma del Ministerio de Educación presenta un alto volumen de tráfico.

Recuerda que la opción de Matrícula Digital se ha implementado en más de 2000 colegios públicos de Lima, Callao, Arequipa, Tacna, Moquegua y Lima provincias, y para que el adulto responsable del estudiante pueda realizar el proceso, debe tener un usuario y su contraseña.

Hasta el momento, el Minedu no se ha pronunciado respecto a los fallos e inconvenientes que está presentando la página de Matrícula Digital 2026, pero se espera que con el pasar de las horas se regularice el funcionamiento de la misma, con la finalidad de que los padres aseguren las vacantes para el año escolar.