Reportan fallos en la plataforma de Matrícula Digital 2026: ¿cuándo se podrá realizar el proceso?
Los padres de familia pueden realizar su inscripción de la Matrícula Digital 2026 desde este lunes 19 de enero; sin embargo, la plataforma del Minedu colapsó.
Desde tempranas horas de este lunes 19 de enero, los padres de familia estuvieron atentos para ingresar en la plataforma de Matrícula Digital 2026 del Ministerio de Educación (Minedu) y solicitar una vacante de manera virtual. Sin embargo, en el primer día del proceso de inscripciones, la página colapsó.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima avanza dos grandes obras en Lima Norte: vecinos contarán con nuevas pistas y veredas
Esta situación generó alerta entre los usuarios, quienes mediante las redes sociales expusieron la situación de la plataforma del Minedu, desde dificultades para ingresar al sistema, lentitud en la carga de la página, errores al momento de completar el registro y hasta un tiempo de espera de 5 horas.
Matrícula Digital 2026: ¿cuándo se podrá realizar el proceso?
Ante la actual problemática que presenta la página de Matrícula Digital 2026, las madres y padres de familia pueden ingresar a matriculalima.drelm.gob.pe/ desde un dispositivo electrónico conectado a internet y esperar el tiempo que indica para poder realizar el registro correspondiente.
"Ya está en la fila de espera. Gracias por su paciencia. Estamos manejando un alto volumen de tráfico y utilizando una fila virtual para limitar la cantidad de usuarios en el sitio web al mismo tiempo. Esto le garantizará la mejor experiencia en la fila posible.", precisa la plataforma del Ministerio de Educación.
La plataforma del Ministerio de Educación presenta un alto volumen de tráfico.
Recuerda que la opción de Matrícula Digital se ha implementado en más de 2000 colegios públicos de Lima, Callao, Arequipa, Tacna, Moquegua y Lima provincias, y para que el adulto responsable del estudiante pueda realizar el proceso, debe tener un usuario y su contraseña.
Hasta el momento, el Minedu no se ha pronunciado respecto a los fallos e inconvenientes que está presentando la página de Matrícula Digital 2026, pero se espera que con el pasar de las horas se regularice el funcionamiento de la misma, con la finalidad de que los padres aseguren las vacantes para el año escolar.
- 1
Municipalidad de Lima inició construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores
- 2
Segundo retiro AFP 2026: ¿qué requisitos se deben cumplir para acceder hasta S/ 22.000?
- 3
Gran obra en Lima Norte está por culminar: ciudadanos contarán con modernas pistas que mejorarán el tránsito
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90