Matrícula Digital 2026 desde el lunes 19 de enero: LINK de MINEDU, quiénes participan y cómo tramitarla

El Ministerio de Educación (MINEDU) en el Perú, ha anunciado oficialmente que las clases iniciarán durante la segunda semana de marzo 2026, por lo cual los padres de familia ya se encuentran activos esperando el inicio del proceso de Matrícula Digital que se implementado para mayor facilidad de trámite.

El proceso se informó hace unas semanas atrás y según datos oficiales, comenzará a realizarse desde este lunes 19 de enero. Muchos de los ciudadanos con menores en etapa escolar, se preparan para acceder a esta nueva modalidad de ingreso teniendo en cuenta las condiciones que se solicitan.

La opción para matrícula vía online se mostrará disponible en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones, incluidas Lima Metropolitana y el Callao. AQUÍ te dejamos todo lo que tienes que saber para registrarte sin problemas.

Matrícula Digital inicia este 19 de enero / FOTO: MINEDU

LINK de MINEDU para Matrícula Digital

Las solicitudes de vacante para ingresar a las instituciones educativas, deberán realizarse exclusivamente a través del enlace: https://matriculadigital.pe/

¿Cómo hacer la Matrícula Digital de MINEDU?

Primero se debe crear una cuenta: https://matriculadigital.pe/conoce-mas-de-matricula-digital/pasos-para-realizar-la-matricula/

Luego se hace la selección de colegios

Tras completar los datos, presionar el botón "ENVIAR SOLICITUD DE VACANTE".

Finalmente, si se acepta la vacante, el estudiante será registrado en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)

¿Quiénes pueden acceder a la Matrícula Digital?

La matrícula digital solo está dirigida a los estudiantes que ingresan por primera vez al colegio y también para quienes han pedido traslado entre instituciones educativas públicas. Si los alumnos continuarán en el mismo centro educativo, esta modalidad no se utilizará.

¿Se paga algún monto en la Matrícula Digital?

El proceso digital de la matrícula para los escolares, es gratuito. Así que es clave tener presente que no se debe exigir ningún pago correspondiente a las solicitudes.

¿Cuándo inician las clases en colegios públicos de Perú?

El Minedu ha ratificado que se dieron algunos cambios en el calendario escolar 2026. Los colegios públicos iniciarán clases el lunes 16 de marzo y se extenderán por 42 semanas, incluyendo 36 de clases y 6 de descansos.