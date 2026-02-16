0
Resultados COAR 2026: LINK para ver la lista de postulantes aptos a la primera fase a nivel nacional

¡Ya está disponible! El Ministerio de Educación publicó la lista de postulantes aptos a la fase 1 y AQUÍ podrás acceder a los resultados de los COAR.

Angie De La Cruz
Revisa la lista de postulantes aptos a la fase 1 a los COAR 2026.
Revisa la lista de postulantes aptos a la fase 1 a los COAR 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
La lista de postulantes aptos a la primera fase del Proceso Único de Admisión (PUA) a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) está disponible. La prueba se rindió el pasado domingo 8 de febrero y los resultados se darán a conocer este martes 17 de febrero. Le compartimos el enlace oficial que proporcionó el Ministerio de Educación (MINEDU).

COAR resultados 2026: Consulta la lista de postulantes aptos a la fase 1

COAR 2026

Consulta la lista de postulantes aptos a la fase 1 a los COAR 2026.

Recuerda que de acuerdo al cronograma del Proceso Único de Admisión, este martes 17 de febrero se publicarán los resultados del examen COAR 2026, que consistió en medir las competencias lectoras y matemáticas de los postulantes de nivel nacional. ¡Le deseamos muchos éxitos!

Por otro lado, luego de la fase 1 del PUA a los COAR 2026, que corresponde a la prueba escrita, el proceso continúa con la fase 2 o jornada vivencial. En esta etapa, los postulantes que superaron la evaluación inicial participan en actividades presenciales diseñadas para medir sus habilidades socioemocionales, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y capacidad para resolver problemas.

Cabe señalar que esta segunda fase es clave porque complementa los resultados académicos obtenidos en la primera prueba y permite al equipo evaluador de los Colegios de Alto Rendimiento identificar a los estudiantes con mayor potencial integral para integrarse al modelo educativo impulsado por el MINEDU.

Cronograma Admisión COAR 2026

Revisa las fechas y etapas del proceso de Admisión COAR 2026 mediante el cual los estudiantes talentosos de todo el país pueden postular a los Colegios de Alto Rendimiento:

EtapaFecha inicialFecha final
Evaluación Fase I08/02/2026
Publicación de resultados Fase I Resultados 17/02/2026
Recepción de reclamos Fase I 18/02/2026
Respuesta de reclamos Fase I 19/02/2026
Evaluación Fase II Evaluación 21/02/2026 23/02/2026
Publicación de Resultados finales Final 02/03/2026 02/03/2026
Recepción de reclamos finales 03/03/2026 03/03/2026
Respuesta de reclamos - resultados finales 04/03/2026 04/03/2026
Confirmación de vacantes 03/03/2026 07/03/2026
Proceso de matrícula de los estudiantes al COAR Matrícula 03/03/2026 31/03/2026

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

