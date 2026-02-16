- Hoy:
Resultados COAR 2026: LINK para ver la lista de postulantes aptos a la primera fase a nivel nacional
¡Ya está disponible! El Ministerio de Educación publicó la lista de postulantes aptos a la fase 1 y AQUÍ podrás acceder a los resultados de los COAR.
La lista de postulantes aptos a la primera fase del Proceso Único de Admisión (PUA) a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) está disponible. La prueba se rindió el pasado domingo 8 de febrero y los resultados se darán a conocer este martes 17 de febrero. Le compartimos el enlace oficial que proporcionó el Ministerio de Educación (MINEDU).
PUEDES VER: Resultados Examen de Admisión Ordinario UNI 2026-I: LINK para consultar puntaje de la prueba del 16 de febrero
COAR resultados 2026: Consulta la lista de postulantes aptos a la fase 1
- Ver lista de postulantes aptos a la primera fase: dale clic AQUÍ
Consulta la lista de postulantes aptos a la fase 1 a los COAR 2026.
Recuerda que de acuerdo al cronograma del Proceso Único de Admisión, este martes 17 de febrero se publicarán los resultados del examen COAR 2026, que consistió en medir las competencias lectoras y matemáticas de los postulantes de nivel nacional. ¡Le deseamos muchos éxitos!
Por otro lado, luego de la fase 1 del PUA a los COAR 2026, que corresponde a la prueba escrita, el proceso continúa con la fase 2 o jornada vivencial. En esta etapa, los postulantes que superaron la evaluación inicial participan en actividades presenciales diseñadas para medir sus habilidades socioemocionales, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y capacidad para resolver problemas.
Cabe señalar que esta segunda fase es clave porque complementa los resultados académicos obtenidos en la primera prueba y permite al equipo evaluador de los Colegios de Alto Rendimiento identificar a los estudiantes con mayor potencial integral para integrarse al modelo educativo impulsado por el MINEDU.
Cronograma Admisión COAR 2026
Revisa las fechas y etapas del proceso de Admisión COAR 2026 mediante el cual los estudiantes talentosos de todo el país pueden postular a los Colegios de Alto Rendimiento:
|Etapa
|Fecha inicial
|Fecha final
|Evaluación Fase I
|08/02/2026
|Publicación de resultados Fase I Resultados
|17/02/2026
|Recepción de reclamos Fase I
|18/02/2026
|Respuesta de reclamos Fase I
|19/02/2026
|Evaluación Fase II Evaluación
|21/02/2026
|23/02/2026
|Publicación de Resultados finales Final
|02/03/2026
|02/03/2026
|Recepción de reclamos finales
|03/03/2026
|03/03/2026
|Respuesta de reclamos - resultados finales
|04/03/2026
|04/03/2026
|Confirmación de vacantes
|03/03/2026
|07/03/2026
|Proceso de matrícula de los estudiantes al COAR Matrícula
|03/03/2026
|31/03/2026
