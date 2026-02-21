Murió Willie Colón, leyenda de la salsa y emblemático músico, a los 75 años tras complicaciones de salud

El legendario salsero Willie Colón falleció este sábado 21 de febrero de 2026 a los 75 años, según confirmaron su familia y sus cuentas oficiales en redes sociales.

La familia de Colón compartió la triste noticia a través de un comunicado: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre".