Murió Willie Colón, leyenda de la salsa y emblemático músico, a los 75 años tras complicaciones de salud
El intérprete de 'Idilio' estuvo hospitalizado días antes por complicaciones de salud, lo que generó preocupación entre seguidores y colegas del mundo musical.
El legendario salsero Willie Colón falleció este sábado 21 de febrero de 2026 a los 75 años, según confirmaron su familia y sus cuentas oficiales en redes sociales.
La familia de Colón compartió la triste noticia a través de un comunicado: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre".
