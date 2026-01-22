0

Trámite de DNI GRATIS en Jesús María: vecinos accederán a la campaña hasta finales de enero

El distrito de Jesús María se verá beneficiado con una nueva campaña de DNI electrónico gratis para cierto sector de ciudadanos.

Daniela Alvarado
DNI electrónico: Municipalidad de Jesús María anuncia campaña
DNI electrónico: Municipalidad de Jesús María anuncia campaña | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado una nueva campaña para beneficio de la toda comunidad en el distrito de Jesús María. Se trata de ofrecer el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico GRATIS, con la finalidad de facilitar el acceso.

DNI electrónico 3.0 tiene precio especial hasta abril 2026

PUEDES VER: DNI electrónico 3.0 a PRECIO ESPECIAL en 2026: RENIEC anuncia que solo este grupo puede aplicar a la promoción

En los últimos meses, el organismo se ha unido a diferentes entidades municipales para brindar oportunidades de obtención del DNI sin costo alguno. Ante ello, las autoridades de Jesús María decidieron no quedarse atrás y también informaron sobre su iniciativa que tendrá una duración de 15 días.

Desde el pasado 15 de enero, la municipalidad correspondiente inició con el proceso de gestión gratuita para la documentación. No obstante, muchos no conocen dónde se está llevando a cabo, los horarios y hasta cuándo estarán disponibles las jornadas.

RENIEC

RENIEC anuncia trámite de DNI gratis para vecinos de Jesús María / FOTO: Municipalidad de Jesús María

¿Quiénes pueden aplicar para el DNI gratis en Jesús María?

En colaboración con la RENIEC, esta actividad de DNI gratuito se dirige solo a los menores de 0 a 16 años, adolescentes de 17 años y adultos mayores de 60 años.

¿Dónde será la campaña de DNI gratis?

Los vecinos en Jesús María interesados en tramitar su DNI gratuito podrán acudir a la Casa del Vecinos, ubicado en Jirón Estados Unidos 291. Es clave tener en cuenta que los cupos son limitados, por lo que se debe llegar con tiempo.

¿En qué horarios se realiza la campaña de DNI gratis?

La iniciativa comenzó el pasado jueves 15 de enero de 2026 y se extenderá hasta el próximo viernes 30 de enero. Es realizada de lunes a viernes en el horario de 09:00 A.M. a 04:00 P.M.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

