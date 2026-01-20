- Hoy:
Matrícula Digital 2026 reanudó atención tras 'colapsar' en su primer día: ¿Cuándo es el ÚLTIMO DÍA para registro?
El pasado 19 de enero comenzó la matrícula digital para algunas regiones del Perú, pero la página sufrió una caída a poco de iniciarse el proceso.
La Matrícula Digital 2026 inició el pasado lunes 19 de enero de 2026, y la página registró una alta demanda de solicitudes en su primer día, por lo que terminó por 'colapsar' dejando a más de un padre de familia sin poder realizar el trámite de inscripción de sus menores para el próximo ciclo lectivo que inicia el 16 de marzo.
PUEDES VER: Minedu actualiza las plazas para el destaque docente 2026: esta es la nueva relación a nivel nacional
Muchos de los interesados en hacer uso de la nueva modalidad del Ministerio de Educación (MINEDU) para registro de los escolares, no pudieron completar la gestión tras caída de la web, reportando constantes fallos. No obstante, este 20 de enero se ha reactivado para la atención de los ciudadanos.
Ahora, al ingresar a la plataforma se puede visualizar cada una de las regiones en las que está disponible la matrícula digital y al darle clic a la que corresponde según el estudiante, sale automáticamente una lista de espera que te informa cuánto tiempo faltará para ingresar a la página y realizar el proceso.
¿Hasta cuándo estará disponible la matrícula digital?
El Minedu ha anunciado que la matrícula digital tendrá vigencia desde el 19 al 28 de enero en su etapa regular, y debe ser realizado por el padre, madre o tutor legal del estudiante.
LINK oficial para matrícula digital 2026
Es importante mencionar que para evitar contratiempos en el camino, las solicitudes de vacante solo pueden hacerse por medio del enlace oficial habilitado por MINEDU: https://matriculadigital.pe/
¿Quiénes pueden aplicar a la matrícula digital?
Solo pueden acceder a este trámite aquellos estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público y también los que llevarán a cabo traslados entre instituciones de educación básica regular.
¿Cómo crear usuario digital del MINEDU para matrícula?
Los padres de familia tendrán que entrar a https://matriculalima.drelm.gob.pe/ y pulsar la opción de "Crea tu usuario". Después de ello se debe colocar los datos personales solicitados. Finalmente, es requerido poner la información del estudiante y validar el parentesco.
