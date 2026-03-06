0
EN DIRECTO
Real Madrid vs. Celta de Vigo HOY EN VIVO por LaLiga

Municipalidad de San Juan de Lurigancho realiza importante acción por el inicio de clases: escolares se verán beneficiados

A poco de iniciar el año escolar 2026, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó sobre mejoras en cinco colegios emblemáticos del distrito.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia proyecto en colegios emblemáticos del distrito.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia proyecto en colegios emblemáticos del distrito. | Imagen: Municipalidad de San Juan de Lurigancho
COMPARTIR

El regreso a clases está programado para el próximo lunes 16 de marzo y ante este contexto, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho anunció una buena noticia. Cinco colegios emblemáticos del distrito tendrán modernos accesos, que beneficiarán el ingreso de estudiantes, docentes y padres de familia.

No dejes pasar esta fecha importante y descarga imágenes por el Día de la Mujer 2026.

PUEDES VER: Día de la Mujer 2026: las mejores imágenes para conmemorar la importante fecha este 8 de marzo

Según lo informado por la institución municipalidad, se ha dado inicio a un plan de transformación en las zonas de Caja de Agua, Inca Manco Cápac, Santa Elizabeth, Huáscar y José Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho, con la finalidad de garantizar un retorno seguro para este año escolar 2026. Los colegios intervenidos son:

  • I.E. Tomás Alva Edison
  • I.E. 109
  • I.E. 100
  • I.E. Francisco Bolognesi
  • I.E. Juan Velasco Alvarado
San Juan de Lurigancho

El plan de transformación en SJL beneficiará a los alumnos en su regreso a clases.

"Hoy apostamos por la modernidad en la puerta de cada escuela, porque los niños y jóvenes merecen estudiar en un entorno digno y seguro", mencionó la municipalidad, que con estas recientes intervenciones esperan mejorar los exteriores de los colegios a poco del regreso a clases 2026.

Por otro lado, se precisa que los trabajos en estas zonas de San Juan de Lurigancho incluyen la recuperación de veredas, la mejora de las vías de acceso y la colocación de nueva señalización para organizar el tránsito vehicular y peatonal durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

Se agrega de que estos colegios serían parte del primer paquete de intervención de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, esperando que esta importante acción se repita en otros centros educativos a poco del inicio del año escolar 2026. En tanto los usuarios en redes no dudaron en comentar.

"Un merecido agradecimiento al sr. alcalde, por el maravilloso cambio y renovación que le dio al distrito", "San Juan de Lurigancho necesita más obras como esta", "El distrito necesita una gestión sobresaliente, ojalá aparezca un alcalde con verdadera vocación de servicio", "Qué buena noticia", indicaron.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ONP inicia pago de pensiones HOY, 6 de marzo: consulta el AUMENTO de los pensionistas de la ley 19990

  2. Lima recibió la mejor noticia que beneficiará a los vecinos: se inauguró importante vía que cambiará la vida de todos

  3. Corte de agua este sábado 7 de marzo hasta por 12 horas en distritos de Lima: verifica si tu zona será afectada

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano