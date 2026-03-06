Municipalidad de San Juan de Lurigancho realiza importante acción por el inicio de clases: escolares se verán beneficiados

El regreso a clases está programado para el próximo lunes 16 de marzo y ante este contexto, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho anunció una buena noticia. Cinco colegios emblemáticos del distrito tendrán modernos accesos, que beneficiarán el ingreso de estudiantes, docentes y padres de familia.

Según lo informado por la institución municipalidad, se ha dado inicio a un plan de transformación en las zonas de Caja de Agua, Inca Manco Cápac, Santa Elizabeth, Huáscar y José Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho, con la finalidad de garantizar un retorno seguro para este año escolar 2026. Los colegios intervenidos son:

I.E. Tomás Alva Edison

I.E. 109

I.E. 100

I.E. Francisco Bolognesi

I.E. Juan Velasco Alvarado

El plan de transformación en SJL beneficiará a los alumnos en su regreso a clases.

"Hoy apostamos por la modernidad en la puerta de cada escuela, porque los niños y jóvenes merecen estudiar en un entorno digno y seguro", mencionó la municipalidad, que con estas recientes intervenciones esperan mejorar los exteriores de los colegios a poco del regreso a clases 2026.

Por otro lado, se precisa que los trabajos en estas zonas de San Juan de Lurigancho incluyen la recuperación de veredas, la mejora de las vías de acceso y la colocación de nueva señalización para organizar el tránsito vehicular y peatonal durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

Se agrega de que estos colegios serían parte del primer paquete de intervención de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, esperando que esta importante acción se repita en otros centros educativos a poco del inicio del año escolar 2026. En tanto los usuarios en redes no dudaron en comentar.

"Un merecido agradecimiento al sr. alcalde, por el maravilloso cambio y renovación que le dio al distrito", "San Juan de Lurigancho necesita más obras como esta", "El distrito necesita una gestión sobresaliente, ojalá aparezca un alcalde con verdadera vocación de servicio", "Qué buena noticia", indicaron.