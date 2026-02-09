Convocatoria de trabajo en San Juan de Lurigancho: ofrecen puestos de serenos con sueldo de S/ 2.200

Si estás en busca de una nueva oportunidad laboral, es importante que sepas que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ha lanzado una convocatoria CAS para puestos de sereno de intervención rápida. El sueldo que se ofrece es de S/ 2.200, pero para postular, los aspirantes deben cumplir ciertos requisitos.

Por otro lado, se precisa que la presentación de Curriculum Vitae será del 18 al 20 de febrero en el Palacio Municipal, Base Siglo XXI, en SJL. Asimismo, los postulantes deberán rendir diversas pruebas como la evaluación psicológica, evaluación de Física y entrevista personal. La publicación del Cuadro de Resultados Finales se realizará el 10 de marzo.

Convocatoria laboral en San Juan de Lurigancho

Mediante las redes sociales, el municipio distrital de San Juan de Lurigancho brindó más detalles sobre esta oferta de empleo para que los ciudadanos puedan postular al puesto de sereno. Entre los requisitos que se mencionan destacan:

Tener secundaria completa

Con experiencia

Presentar Certificado Único Laboral

Respecto al Certificado Único Laboral (CUL), el aspirante debe tener una cuenta en el portal del Ministerio de Trabajo, además, en el documento debe precisar textualmente no registrar antecedentes policiales, judiciales y penales. Esta información permitirá continuar con el proceso de postulación.

Para que el postulante valide su formación académica, deberá acreditar dicha información con el certificado de estudios emitido por el Ministerio de Educación (MINEDU) o con el Certificado Único Laboral, que tendrá que señalar "secundaria completa".