- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Cajamarca vs Garcilaso
- Argentina vs Perú
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Convocatoria de trabajo en San Juan de Lurigancho: ofrecen puestos de serenos con sueldo de S/ 2.200
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho lanzó una nueva convocatoria laboral para puestos de serenos con sueldo de S/ 2.200. Conoce los requisitos y fechas.
Si estás en busca de una nueva oportunidad laboral, es importante que sepas que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ha lanzado una convocatoria CAS para puestos de sereno de intervención rápida. El sueldo que se ofrece es de S/ 2.200, pero para postular, los aspirantes deben cumplir ciertos requisitos.
PUEDES VER: Sedapal anuncia corte de agua el 10 de febrero: distritos afectados y horarios para este martes
Por otro lado, se precisa que la presentación de Curriculum Vitae será del 18 al 20 de febrero en el Palacio Municipal, Base Siglo XXI, en SJL. Asimismo, los postulantes deberán rendir diversas pruebas como la evaluación psicológica, evaluación de Física y entrevista personal. La publicación del Cuadro de Resultados Finales se realizará el 10 de marzo.
Convocatoria laboral en San Juan de Lurigancho
Mediante las redes sociales, el municipio distrital de San Juan de Lurigancho brindó más detalles sobre esta oferta de empleo para que los ciudadanos puedan postular al puesto de sereno. Entre los requisitos que se mencionan destacan:
- Tener secundaria completa
- Con experiencia
- Presentar Certificado Único Laboral
Convocatoria de sereno de intervención rápida en San Juan de Lurigancho.
Respecto al Certificado Único Laboral (CUL), el aspirante debe tener una cuenta en el portal del Ministerio de Trabajo, además, en el documento debe precisar textualmente no registrar antecedentes policiales, judiciales y penales. Esta información permitirá continuar con el proceso de postulación.
Para que el postulante valide su formación académica, deberá acreditar dicha información con el certificado de estudios emitido por el Ministerio de Educación (MINEDU) o con el Certificado Único Laboral, que tendrá que señalar "secundaria completa".
- 1
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia importante beneficio para familias este 2026
- 2
Municipalidad de San Juan de Miraflores celebra inicio de nueva obra: vecinos de Pamplona Alta serán beneficiados
- 3
Sedapal anuncia corte de agua hasta por 8 horas en Lima este 9 de febrero: lista de distritos afectados
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90