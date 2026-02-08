Municipalidad de San Juan de Lurigancho inició obra con el objetivo de promover un mejor espacio para vecinos

Vecinos de San Juan de Lurigancho han venido recibiendo buenas noticias en los últimos meses por parte de las autoridades, pues la municipalidad sigue gestionando diferentes proyectos con la finalidad de lograr haya una mejor calidad de vida en el distrito.

En esta línea, los representantes de la entidad municipal, comunicaron por medio de sus redes sociales una nueva obra que ha dado inicio hace pocos días y que genera expectativa por tratarse de la renovación de un espacio que se encontraba en estado de abandono y deterioro,

Vecinos de SJL tendrán remodelación de una de las vías más importantes en la zona / FOTO: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Así pues, se confirmó que oficialmente se empezaron a ejecutar los trabajos en la alameda Elías Aguirre, un proyecto que se generó a raíz del trabajo articulado entre la Municipalidad de San Juan de Lurigancho e Invermet, el Fondo Metropolitano de Inversiones.

De acuerdo a lo informado en la cuenta oficial de Facebook de la municipalidad, ahora la gestión de la comuna decidió darle nueva vida a este lugar olvidado y lo convertirá en un nuevo y dinámico punto de encuentro para que las familias puedan acudir a recrearse y a realizar diversas actividades.

Con esta producción se busca entregar a la comunidad un lugar mucho más seguro, moderno, e inclusivo, en el que además se implementará una losa multideportiva con gradas e iluminación, veredas peatonales, rampas de accesibilidad, camellones, juegos infantiles, banquetas y amplias áreas verdes.

De inmediato, los usuarios reaccionaron a la publicación y respaldaron el plan con comentarios de aprobación. "Bien por los vecinos de Mariscal Cáceres, años esperando obras, proyectos, la directiva hace su trabajo", "Gracias por cambiar Mariscal", "Bien! Señor alcalde años de años esperando que mejore nuestra alameda", dicen los mensajes.