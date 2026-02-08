- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Melgar
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Valencia vs Real Madrid
- Vélez vs Boca Juniors
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Municipalidad de San Juan de Lurigancho inició obra con el objetivo de promover un mejor espacio para vecinos
La comuna distrital de San Juan de Lurigancho autorizó el inicio de un nuevo proyecto puesto en marcha para beneficiar a las familias en la zona.
Vecinos de San Juan de Lurigancho han venido recibiendo buenas noticias en los últimos meses por parte de las autoridades, pues la municipalidad sigue gestionando diferentes proyectos con la finalidad de lograr haya una mejor calidad de vida en el distrito.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
En esta línea, los representantes de la entidad municipal, comunicaron por medio de sus redes sociales una nueva obra que ha dado inicio hace pocos días y que genera expectativa por tratarse de la renovación de un espacio que se encontraba en estado de abandono y deterioro,
Vecinos de SJL tendrán remodelación de una de las vías más importantes en la zona / FOTO: Municipalidad de San Juan de Lurigancho
Así pues, se confirmó que oficialmente se empezaron a ejecutar los trabajos en la alameda Elías Aguirre, un proyecto que se generó a raíz del trabajo articulado entre la Municipalidad de San Juan de Lurigancho e Invermet, el Fondo Metropolitano de Inversiones.
De acuerdo a lo informado en la cuenta oficial de Facebook de la municipalidad, ahora la gestión de la comuna decidió darle nueva vida a este lugar olvidado y lo convertirá en un nuevo y dinámico punto de encuentro para que las familias puedan acudir a recrearse y a realizar diversas actividades.
Con esta producción se busca entregar a la comunidad un lugar mucho más seguro, moderno, e inclusivo, en el que además se implementará una losa multideportiva con gradas e iluminación, veredas peatonales, rampas de accesibilidad, camellones, juegos infantiles, banquetas y amplias áreas verdes.
De inmediato, los usuarios reaccionaron a la publicación y respaldaron el plan con comentarios de aprobación. "Bien por los vecinos de Mariscal Cáceres, años esperando obras, proyectos, la directiva hace su trabajo", "Gracias por cambiar Mariscal", "Bien! Señor alcalde años de años esperando que mejore nuestra alameda", dicen los mensajes.
- 1
Sedapal anuncia corte de agua hasta por 8 horas en Lima este 9 de febrero: lista de distritos afectados
- 2
Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
- 3
Municipalidad de Chorrillos da la mejor noticia para vecinos: inician labores de limpieza masiva en el distrito
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90