Sedapal anuncia corte de agua el 10 de febrero: distritos afectados y horarios para este martes

Un nuevo corte de agua ha sido programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para este martes 10 de febrero. Durante casi 8 horas algunos distritos de la capital no contarán con el recurso hídrico y tendrán que tomar sus precauciones para evitar inconvenientes.

La empresa encargada de la distribución de agua y la gestión del alcantarillado en Lima Metropolitana y Callao, dio a conocer que durante la fecha mencionada, zonas de Comas y Los Olivos tendrán que utilizar reservas, pues la suspensión podría afectar directamente sus actividades habituales.

Sedapal ha confirmado que Comas y Los Olivos tendrán corte de agua este 10 de febrero / FOTO: Sedapal

Lo principal en estos casos es almacenar agua potable con antelación, verificar las zonas afectadas en sus canales oficiales usando el número de suministro y, de ser posible, evitar en todo momento el uso de lavadoras o termas durante el corte.

Por medio de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal confirmó los horarios en los que iniciará y terminará esta interrupción del servicio, para que así los ciudadanos no sean sorprendidos con la falta de agua. Conoce AQUÍ la información detallada.

Corte de agua para este 10 de febrero

Los Olivos

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Zonas afectadas: A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. 13 de Mayo, A.H. El Olivar, A.H. Santa Rosa de Naranjal, A.H. Virgen de Fátima, C.H. Carlos Cueto Fernandini 2da, 3ra y 4ta etapa, Coop. Naranjal, Urb. Los Jazmines de Naranjal, Urb. Parque Naranjal 2da etapa

A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. 13 de Mayo, A.H. El Olivar, A.H. Santa Rosa de Naranjal, A.H. Virgen de Fátima, C.H. Carlos Cueto Fernandini 2da, 3ra y 4ta etapa, Coop. Naranjal, Urb. Los Jazmines de Naranjal, Urb. Parque Naranjal 2da etapa Horario de corte de agua: 12:00 p.m. - 8:00 p.m.

Villa María del Triunfo