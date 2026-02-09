- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Cajamarca vs Garcilaso
- Argentina vs Perú
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Sedapal anuncia corte de agua el 10 de febrero: distritos afectados y horarios para este martes
Algunos distritos de Lima serán afectados por una nueva suspensión del servicio de agua potable hasta por 8 horas, según lo ha anunciado Sedapal.
Un nuevo corte de agua ha sido programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para este martes 10 de febrero. Durante casi 8 horas algunos distritos de la capital no contarán con el recurso hídrico y tendrán que tomar sus precauciones para evitar inconvenientes.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
La empresa encargada de la distribución de agua y la gestión del alcantarillado en Lima Metropolitana y Callao, dio a conocer que durante la fecha mencionada, zonas de Comas y Los Olivos tendrán que utilizar reservas, pues la suspensión podría afectar directamente sus actividades habituales.
Sedapal ha confirmado que Comas y Los Olivos tendrán corte de agua este 10 de febrero / FOTO: Sedapal
Lo principal en estos casos es almacenar agua potable con antelación, verificar las zonas afectadas en sus canales oficiales usando el número de suministro y, de ser posible, evitar en todo momento el uso de lavadoras o termas durante el corte.
Por medio de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal confirmó los horarios en los que iniciará y terminará esta interrupción del servicio, para que así los ciudadanos no sean sorprendidos con la falta de agua. Conoce AQUÍ la información detallada.
Corte de agua para este 10 de febrero
Los Olivos
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Zonas afectadas: A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. 13 de Mayo, A.H. El Olivar, A.H. Santa Rosa de Naranjal, A.H. Virgen de Fátima, C.H. Carlos Cueto Fernandini 2da, 3ra y 4ta etapa, Coop. Naranjal, Urb. Los Jazmines de Naranjal, Urb. Parque Naranjal 2da etapa
- Horario de corte de agua: 12:00 p.m. - 8:00 p.m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Ejecución de empalme
- Zonas afectadas: Ampl. Virgen del Rosario, Las Lomas, Tiwinza Perú, 01 de Enero. Cuadrante: Pasaje N3,Calle N2, Pasaje N9, Av. José Carlos Mariátegui, Pasaje Virgen de las Nieves.
- Horario de corte de agua: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.
- 1
Sedapal anuncia corte de agua hasta por 8 horas en Lima este 9 de febrero: lista de distritos afectados
- 2
Municipalidad de Chorrillos da la mejor noticia para vecinos: inician labores de limpieza masiva en el distrito
- 3
Sedapal anuncia corte de agua el 10 de febrero: distritos afectados y horarios para este martes
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90